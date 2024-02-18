Ahmet Çakar Çaykur Rize Fenerbahçe maçının kahramanını açıkladı. Flaş Arda Kardeşler sözleri

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanındaki 3-1 galibiyetini değerlendirirken, İsmail Kartal'ı övdü. Çakar, "İkinci yarı sahneye bir adam çıktı; adı da İsmail Kartal! Namı diğer Arap İsmail. Üç değişiklik yaptı ve maçı aldı" ifadelerini kullandı.

"İlk yarı bittiğinde, 30 milyon F.Bahçeli karalar bağlamıştı" diyen Çakar, Sabah'taki yazısında, "Namı diğer Arap İsmail 3 değişiklik yaptı, maçı aldı. Serdar Dursun, İrfan Can ve Mert Hakan sahaya sürüldü. F.Bahçe, bu değişikliklerden sonra maçı kaybetseydi belki de İsmail Kartal siz şu satırları okurken Türkiye'nin gündemindeydi. İsmail Hoca bugün kahraman! Kaybetseydi 'böyle değişiklikler mi olur kardeşim' derler, hedefe koyarlardı" yorumunu yaptı.

Çakar, maçın hakemi Arda Kardeşler için de "Hakem Arda Kardeşleri kutluyorum. Böylesine ağır bir sahada çok iyi maç yönetti" diye yazdı.