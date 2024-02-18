Fenerbahçe'nin asıl hedefi ortaya çıktı. Şampiyonluk için yapılan planı detaylarıyla anlattı

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile berabere kalarak zirve yarışında liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, dün akşam zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Özellikle sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve takıma yeniden dönen Serdar Dursun’un skor katkıları, sarı lacivertli taraftarları mest etti.

FİKSTÜRÜ ETAPLARA BÖLDÜ

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, Çaykur Rizespor maçı sonrası takıma yüksek mücadele gücünden ötürü teşekkür edip, şampiyonluğa giden yolun ilk anahtarını verdi; Öncelikli hedef 5’te 5 yapmak!

Artık hiçbir maçın eskisi kadar kolay olmadığını ve kritik dönemeçlere girilmeye başlandığını belirten deneyimli teknik adam; üst üste Kasımpaşa, Hatay, Pendik, Trabzon ve Adana Demirspor karşılaşmaları için hedefi 15 puan olarak belirledi.

“HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL AMA…”

Türkiye Ligi’nin iki zorlu deplasmanı olan Hatay ve Trabzon’a gidecek olan Kanarya, iç sahada bu süreçte iç sahada Kasımpaşa, Pendik ve eski gücünden biraz kaybeden Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın da takımın önde gelen yıldızlarıyla ve genele yaptığı paylaşımlarda, “Hiçbir maç kolay değil ama gücümüzü her geçen gün daha da artırıp taraftarlarımızla kenetlenerek yürürsek her yol kolaylaşır” dediği öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN LİGDE KALAN 12 RANDEVUSU

Sarı lacivertli ekibin ligde geri kalan haftalardaki maç programı şu şekilde:

Kasımpaşa

Hatay (D)

Pendik

Trabzon (D)

Adana Demir

Karagümrük (D)

Sivas (D)

Beşiktaş

Konya (D)

Kayseri

Galatasaray (D)

İstanbul