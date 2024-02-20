Ahmet Çakar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu alıp Galatasaray'a vermiş. Canlı yayında itiraf etti

Süper Lig'de 1996 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, canlı yayında verdiği yanlış penaltıyı itiraf etti.

"Hayatımda ilk defa bir futbolcunun penaltı kaçırmasını istedim" diyen Çakar, elindeki bardağı yere atarak sinirini bozdu.

Beyaz Futbol programında yorum yapan eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, 1996 yılında yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki tartışmalı penaltı kararını canlı yayında anlattı.

Çakar, o zamanlar verdiği ve Beşiktaş taraftarının "Şampiyonluğa mâl olan hakem kararı" dediği penaltı kararını tekrar izlediğinde, penaltının olmadığını gördüğünü ve yanlış penaltı verdiğini kabul etti.

Çakar, canlı yayında pişmanlığını dile getirirken, penaltıyı kullanan Hagi'nin penaltıyı kaçırmasını umduğunu söyledi.

Çay bardağını yere fırlatarak öfkesini gösteren Çakar'ın bu hareketi, programa damga vurdu.

RASİM KARA DA OLAYI ANLATMIŞTI

Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemi değerlendiren Rasim Kara, siyah-beyazlı ekiple gözle görülür şeyler yaşadıklarını söylemiş ve o açıklamaları gündem olmuştu.

İşte Rasim Kara'nın o sözleri:

1996-97 sezonunda mesela Van'daki smaç olayı var. Sergen'in frikiğinde karlı havada oyuncu smaç yapıyor ve hakem vermiyor.

Galatasaray-İstanbulspor 2-2'yken 96. dakikada uyduruk bir penaltıyla 3-2 kazanıyor.

Ertesi hafta biz Galatasaray'la İnönü'de oynuyoruz, 1-0 galipken penaltı veriliyor. İkinci yarının başlarında hakem, Amokachi'yi atıyor.

Vahap Beyaz, Ahmet Çakar şarkılarını Beşiktaş taraftarı slogan halinde söylemeye başladılar. Bu sadece gözle görülen net pozisyonlar.

Yani 7-8 puan bizden gitti. 7-8 puan Galatasaray aldı. Ben Galatasaray hakemleri ayarladı falan demiyorum ama o zaman VAR sistemi olsaydı biz net, açık ara şampiyonduk.

Onu söyleyebiliyorum sadece.