Ahmet Çakar'dan flaş Ali Koç iddiası 'Aziz Yıldırım bekliyor'

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, BTV'de katıldığı programda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çakar, Süper Kupa maçının 1. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe'ye verilecek ceza ile ilgili şunları söyledi:

"Tamam Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini eleştiriyoruz ama bazıları puan silme cezası istiyorlar. Hokkabazlık yapmasınlar. İstanbulspor ligden çekildi, 3 puanı silindi. Fenerbahçe'nin silinmez ama kupalardan men olması için kararlar verilir. Sapla samanı karıştırmayın. Lig ve kupanın talimatları ayrıdır."

Çakar, programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili de iddiada bulundu:

"Ligdeki şampiyonluk yarışı çetin bir şekilde devam ediyor. Eğer Galatasaray bu sene de ipi göğüsleyip şampiyon olursa Ali Koç bir daha Fenerbahçe'nin tesislerinden içeri giremez. Kongrede aldığı tepkilerin 5 mislini daha yaşar. Kenarda Sadettin Saran ve Aziz Yıldırım bekliyor. Bunlar sıradan insanlar değil. Maddi ve manevi gücü yüksek isimler. Hiçbir şey cepte değil."