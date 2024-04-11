Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti

Eski Formula 1 takım patronu ve Ayrton Senna’nın Formula 1’e girişini sağlayan isim olan Ted oleman, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Toleman, 1981 ile 1985 yılları arasında Toleman F1 takımını yönetti ve Derek Warwick, Teo Fabi ve Stefan Johansson gibi sürücülerin F1’e girmesini sağladı.

Toleman bu isimlerin yanı sıra üç kez dünya şampiyonu olan Ayrton Senna’nın 1984 Brezilya Grand Prix’indeki ilk yarışına çıkmasını sağladı.

Formula 1’in başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, Toleman için yayınladığı mesajda, “Ted Toleman'ın vefat ettiğini duyunca çok üzüldüm. Formula 1'e çok şey verdi ve onun başarılarıyla mirası her zaman tarihimizin bir parçası olacak" dedi.