Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşıracak. Kulüplerden TFF'nin elini kolunu bağlayacak hamle

Art arda yaşanan olaylar sonrası 18 Temmuz’da seçime gidileceğini açıklayan Mehmet Büyükekşi bir kez daha tartışmaların odağı haline geldi.

Yeni sezon başlamadan hemen önce yapılması planlanan seçimin tarihi pek çok kimse tarafından çok geç bulunurken Süper Lig ekipleri seçimin daha erken bir tarihe alınması için imza toplamaya başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin başını çektiği imza toplama süreci devam ederken TFF seçim tarihinin erkene alınmayacağını duyurdu.

TFF’nin bu açıklamasından tatmin olmayan Süper Lig kulüpleri karşı hamlesini hazırladı.

Gazeteci Tahir Kum’un haberine göre Süper Lig ekipleri seçim tarihinin değişmemesi durumda TFF’yi ve Mehmet Büyükekşi’yi ibra etmeyecek.

İşte Tahir Kum’un paylaşımı:

“TFF’yi Olağanüstü Genel Kurula götürmek için imza toplayan kulüpler seçimin 18 Temmuz’a kalması halinde Büyükekşi’yi ibra etmeme kararı aldı”