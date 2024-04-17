Aziz Yıldırım dosyasında flaş gelişme

Kocaelispor'un borçlu olduğu isimler arasında yer alan ve Fenerbahçe'nin eski başkanı olan Aziz Yıldırım'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler meydana geldi.

Daha önceden borcun ödenmesine dair varılan mutabakatta bazı engeller çıkması üzerine Kocaelispor yönetiminin yeniden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Çıkan haberler üzerine Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un

Kulüp Başkanı Recep Durul'un çabaları sonucunda bu engeller aşıldı ve henüz kapanmamış olan dosya için ilgili taraflardan onay alındı.

Uzun süredir Kocaelispor için bir mesele olan bu dosyanın kapanışı yakın görünüyor.

FLAŞ İDDİA

Kocaelispor'un, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a olan borcun bir kısmını iptal ettiği önceki haberlerin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddialara göre, Kocaelispor'un Yıldırım'a olan 1.5 milyon dolarlık borcunun 1 milyon dolarlık kısmının faizsiz ve bir yıl erteleme ile ödeneceği bildirilmişti.

Ancak, Yıldırım'ın yakın çevresine borcun silinmediğini, transfer sürecindeki olası zorlukları önlemek amacıyla bir protokol imzalandığını belirttiği iddia edilmişti.