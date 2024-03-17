Galatasaray'ın penaltısı doğru mu? Kasımpaşa'ya kırmızı kart yanlış mı? Erman Toroğlu tek tek açıkladı

Erman Toroğlu, 7 gollü Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları tek tek anlattı.

Toroğlu, A Spor'daki programda tartışılan pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- 10. dakika. Galatasaray'ın kornerinde Kasımpaşalı Omeru'nun uzaklaştırmak için vurduğu kop Gökhan'ın kolundan dönüyor. Galatasaray penaltı bekledi. Hakem devam dedi.

Yok bir şey. Geçelim.

- 14. dakika. Ben Ounes Barış mücadelesi. Ben Ounes sarı kart gördü.

İkisi de birbirini çekiyor. Barış Alper Yılmaz kendini yere atıyor. Bu oyuncu bunu hep yapıyor. Yarın öbür gün başı belaya girer. Pozisyon da kart da dandik geldi bana.

- 66. dakika. Kasımpaşa atağında Da Costa savunma arkasına sarktı. Hakem Ofsayt kararı verdi.

Topla son oynandığında Kasımpaşalı oyuncu ofsaytta.

- 69. dakika. Da Costa Muslera'yı geçtikten sonra pas verdi. Ben Ounes şutunu attı. Top dışarı giderken Kasımpaşalı oyuncu kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

Kasımpaşalı oyuncu topa vuruyor. Top gidiyor. Ondan sonra giriyor ama yani ben burada bir şey vermem.

- 71. dakika. Torreira ile Aytaç arasındaki mücadelede Galatasaraylı oyuncu yerde kaldı. Da Costa ceza sahasına girdiğinde yerde kaldı. Nelsson düşürdü mü?

Yok hocam penaltı falan. Yok iki pozisyonda da bir şey.

- 79. dakika. Zaha ceza alanı içinde Winck'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı çıktı ve Kasımpaşalı oyuncu kırmızı kart gördü.

Galatasaraylı oyuncuyu tutuyor itiyor çekiyor. Bu pozisyon net penaltı. Ama hakem kırmızıyı nasıl kullandı? Kırmızı doğru mu? Pozisyonda diğer Kasımpaşalı futbolcular nerede? Kasımpaşalı oyuncu diyelim ki tutmadı. Burada eğer Kasımpaşalı oyuncular bu futbolcuya müdahele edebilecek şekildeyde kırmızı kullanmazsan. Uzaktaysa kırmızı çıkartırsın. Kart kırmızı doğru. Eylem başladığında diğer Kasımpaşalılar uzaktaydı. Penaltı da kırmızı da doğru.

