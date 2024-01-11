Ahmet Çakar'dan Sivas Galatasaray maçıyla ilgili flaş paylaşım: Futbol katliamı

Galatasaray, Sivas deplasmanında 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki vardı.

Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği pozisyonda penaltılarının verilmediğini savunan Sarı-Kırmızılılar'a, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da destek verdi.

Müsabakanın ardından sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşım yapan eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise pozisyon için şu ifadeleri kullandı:

"Sivas da tam bir futbol katliamı yaşanmıştır. Hakem Zorbay Küçük Galatasaray'ın net 2 penaltısını vermeyip Galatasaray'ı boğmuştur…"