Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert sözler: Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak! Samimiysen açıkla

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, ‘Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar’ şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

İşte Özbek’in söyledikleri;

“Sahada mücadele etmek ve Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Ancak karşımızda sürekli saha dışı faktörlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu durumu MHK ve TFF düzeltecek. Bu kurumlarda görevli olanlar, ya bu işi hakkıyla yapacaklar ya da yapamıyorlarsa, sonucuna katlanacaklar. Sonucun ne olacağını sizler tahmin edin.”

“Bize hakem hatası diyemezler! Bu kadar ardı ardına olması… Bunlar hakem hatası değil, kasıt olarak bize yapılanlar. Bunu bize kabul ettiremezler!”

“Bu maçta neden Zorbay Küçük görevlendirildi? Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe’nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray’ın puan ortalaması 1.75. Zorbay Küçük daha önceden de bizim şikayet ettiğimiz bir hakem. Muslera’ya yapılan faulü görmedi, kırmızı kart vermedi. Geçen sezon Kerem’e söylediği sözler saygısızcaydı.”

“VAR hakemi Alper Ulusoy, Türkiye futbol tarihinde ilk ve tek defa 6 saniye kuralını Galatasaray’a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy’a sorarım, Galatasaray’ın ne suçu var? Bize uyguladığınız standartsızlıklar, rakiplerimize uygulamadığınız avantajlar.”

‘‘KİM SENİ ŞAMPİYON YAPMAYACAK?’’

Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, ‘Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar’ sözlerine göndermede bulunarak, "Holigan yorumcularla insanlara saldırmaya çalışıyorlar. Her şey planlı, her şey düşünülmüş. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Göreve geldiğimizde şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı. Bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihindeki ilk kez bir spor kulübü başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Yahu arkadaş kim seni şampiyon yapmayacak. Samimiysen açıkla! Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklama yapan başkan bir saniye görevde duramaz!" dedi.

“Doğru yolda olanın kimseden çekineceği yoktur. Galatasaray demek, adalet ve doğru için sonuna kadar savaşmaktır. Biz bundan geri adım atmayız.”

“Gözlerimizin önünde sporun tüm değerleri çiğnenerek, Galatasaray’a karşı büyük bir savaş veriliyor. Galatasaray’ı zora sokmak için muhteşem bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi yıldırmaz. Biz tarih boyunca ve son 100 yılda, birlik olduğumuzda, tek vücut olduğumuzda kimsenin bizle baş edemeyeceğini gösterdik. En çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberliğimizi korumak. Olaylar apaçık ortada. Her alanda böyle bir saldırıyla, iftirayla karşı karşıyayız.”

“Galatasaray’ın oyuncularına 1 kuruş borcumuz yoktur. Ama borçluymuşuz gibi algı oluşturuyorlar ve camiamızı etkilemeye çalışıyorlar.”

“Galatasaray’ın hedefleri, Galatasaray’ı sevmeyenleri ve rakipleri rahatsız ediyor. Bizim birlik olmamız gerekiyor. Zafer böyle gelir.”

“Biz ve arkadaşlarım buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları söyleyemez. Algı yaratmaya çalışanlar, 2024 Haziran’daki seçim öncesinde yine algı peşindeler. Gündemimizde bizim seçim yok. Mayıs’ta şampiyon olmak bizim gündemimiz. Galatasaray’ın gündeminde finansal yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği’ne olan borcunu ödemek var.”

“Geçen sezon daha zor şartlarda şampiyon olduk. Herkesin birlikte olmasıyla başardık. Kenetlenerek yine şampiyon olacağız. Birlikteliğimiz şampiyonluktaki en büyük silahımız olacak. Her gün bizden parça koparmaya uğraşıyorlar. Tek amaçları bizi içeriden vurmak, bizi birbirimize düşürmek. Çünkü başka yolları kalmadı. Sahada Galatasaray her zaman güçlü. Bizim karakterimizde olmayan bu oyunlarda, biz yokuz. Bunlara hep beraber karşı koyacağız ve bu sezon biz şampiyon olacağız.”