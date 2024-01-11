Bülent Uygun'dan Galatasaray'a 'ofsaytımsı' göndermesi: Penaltımsı mı?

Süper Lig'in 16. Hafta erteleme karşılaşmasında Sivasspor sahasında Galatasaray’ı ağırladı.

4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun’un Galatasaray’a yaptığı “ofsaytımsı” göndermesi gündem oldu.

Basın toplantısı sırasında orada bulunan bir gazetecinin "Hocam 3 tane penaltısı verilmemiş Galatasaray'ın" demesi üzerine Bülent Uygun "Ne zaman, penaltımsı mı?” dedi.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada Kırmızı-beyazlılar bir karambol sonrası golü bulmuş ancak maçın hakemi Erkan Özdamar VAR müdahalesinin ardından golü iptal etmişti.

Daha sonra açıklanan ses kayıtlarında VAR hakeminin Özdamar’a pozisyonla ilgili “ofsaytımsı bir şeyler olabilir” demesi tepki toplamıştı.