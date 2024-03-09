Ahmet Çakar'ın lastiği patladı

Galatasaray, maç fazlasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik mücadelesini sürdürüyor.

Rizespor maçı öncesi Ahmet Çakar’ın “Eyvah eyvah” diyerek Sarı Kırmızılı takım için açıkladığı kötü senaryo gerçek olmayınca Galatasaray taraftarları sosyal medyada gündem yarattı.

Ahmet Çakar’ın sözleriyle alay eden Sarı Kırmızılılar “Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemez” diyerek Çakar’ın kötü senaryosunu paylaştılar.

İşte Çakar'ın tutmayan Rizespor senaryosu:

“DERBİDEN DAHA ZOR GEÇER”

Çaykur Rizespor maçının Beşiktaş derbisinden daha zorlu ve daha çok ataklı bir maç olacağını düşünüyorum.

Sezonun ilk yarısında oynanan maç ve geçmişteki karşılaşmalar buna örnek. Eğer Galatasaray puan kaybeder veya yenilirse eyvah eyvah!

Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyetinin üstüne Pendikspor'u mağlup ederse psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçer.

“BAŞARILI DA DEĞİL BAŞARISIZ DA...”

Kötü senaryo sonrası Çakar Galatasaray’ın Avrupa macerasına da atıfta bulunurken “Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği Avrupa kupalarında başarılı olamadı ama çok başarısız oldu da diyemem.

Elemeleri geçip gruplara kaldılar ve 35 milyon Euro'luk satış yaptılar. En azından elle tutulur bir şey elde edildi" ifadelerini kullanmıştı.