Fenerbahçe'nin acı kaybı. Efsane başkan vefat etti

Kaynak: Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin acı kaybı. Efsane başkan vefat etti
Fenerbahçe'nin 103 golle Süper Lig tarihinin gol rekorunu kırdığı dönemde başkanlık görevini yürüten Tahsin Kaya vefat etti.

Fenerbahçe camiası; Tahsin Kaya'dan gelen haberle büyük bir üzüntü yaşadı.

1986-89 yılları arasında Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık görevini yürüten Tahsin Kaya vefat etti.

Fenerbahçe; Tahsin Kaya döneminde 1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayıp, 103 golle Süper Lig tarihinin gol rekorunu kırmıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"1986-1989 yılları arasında Fenerbahçemizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya’nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olmuş Tahsin Kaya, Fenerbahçemizde başkanlık yaptığı 3 yıllık döneminde sayısız başarılar kazanmıştır. Özellikle de 1988-89 sezonunda tarihi bir başarı yakalamıştır.

1988-89 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçemiz, o sezon 21. Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, kaydettiği 103 golle Süper Lig tarihinin en golcü takımı olarak tarihe geçti.

Tahsin Kaya’nın başkanlık döneminde Fenerbahçemiz, 1988-89 sezonunda Başbakanlık Kupası’nın da sahibi olmuştu.

Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

NOT: Merhum Başkanımız Tahsin Kaya’nın cenaze bilgileri netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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