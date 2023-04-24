Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'ye Erdoğan'ın videosu üzerinden yüklendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın, Bahçeli için 'aile nedir bilmez' ifadelerinin de yer aldığı bir video paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli'ye Erdoğan'ın videosu üzerinden yüklendi

Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermede bulunduğu bir video paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli, Erdoğan'ı ortada bırakacak" dedi.

"İKTİDARI KAYBETTİKLERİ GÜN..."

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "MHP'nin başındaki beyefendi, aile nedir bilmez..." ifadelerinin de yer aldığı video paylaşımına seçimin ertesi gününe dair bir not düştü.

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Ahmet Davutoğlu paylaşımına, "15 Mayıs sabahı iktidarı kaybettikleri gün Bahçeli Erdoğan'ı ortada bırakacak. Ve şu sloganı söyleyecek: Ben yapmadım o yaptı!" notunu ekledi.

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