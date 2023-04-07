﻿Kılıçdaroğlu'na ilk katkı Ahmet Davutoğlu'ndan

Görevde olduğu sürede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı duran Davutoğlu'nun bu tavrı Recep Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gitmemişti.

Daha da önemlisi 1 Kasım 2015 milletvekili seçiminde genel başkan olduğu AKP'yi tarihindeki en yüksek oy sayısına çıkarma suçu (!) işledi…

-Yüzde 49,5...

Elbette Erdoğan'ı hem kıskandırdı hem de kızdırdı.

Davutoğlu başbakanlığı döneminde;

-Haziran 2015 seçiminden sonra halkın başkanlık sistemini getirmek için kendilerine yetki vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızgınlıktan çıldırdı.

-İhalelerde rüşvet ve yolsuzluk olmaması için "şeffaflık yasası" hazırladı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İl ve ilçe başkanı bulamayız" diye tepki gösterdi.

-17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adı geçen dört eski AK Partili bakan Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar'ı Yüce Divan'a göndermek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oylama öncesi AKP'li milletvekillerine baskı yaparak 4 bakanın Yüce Divan'da yargılanmasını engelledi.

-Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Haziran 2015 genel seçiminde milletvekili yapmak istedi. Fidan istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fidan benim sırdaşım" diyerek onay vermedi. Devlet istihbaratının başı ile Erdoğan arasında devlet sırları dışında ne sır olabilir anlaşılamadı.

-Erdoğan'ın Dolmabahçe Mutabakatı'na müdahalesine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı destekledi. Çözüm sürecindeki Dolmabahçe Mutabakatı'nın halka açıklanmasına izin verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözüm süreci tamamen sona erdirildi.

-Erdoğan'a yaptıkları eleştirilerle bilinen medya ve haber kaynaklarına basın açıklaması yaptı ve röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarına kara kedi girdi.

Erdoğan yerinden zıpladı, hop oturup hop kalktı…

-Genel başkanın "il ve ilçe başkanı atama yetkisi" alındı, MKYK'ya verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "parti elimden gidiyor" korkusu ortaya çıktı.

Dönemin AKP lideri ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçiminden sonra sadece 6 ay görev yapmasını hatırlatarak, 5 Mayıs 2016'da dedi ki;

-"4 yıllık sürenin daha kısa sürmesi benim tercihim değildir. Zarurettir."

Davutoğlu görevlerini Binali Yıldırım'a devretti.

Ama durmadı.

AKP'nin içine düştüğü zor durumu tespit ederek çözüm önerileri hazırladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3-4 rapor göndererek ekonomide, dış politikada ve yargı alanındaki aksaklıkları ortaya koyup çözüm önerilerinde bulundu.

-Erdoğan tarafından hiç dikkate alınmadı.

Değerli okurlarım,

Bugünlerde AKP'liler Davutoğlu için, "Davaya ihanet etti" diyorlar…

Davalarının ne olduğu anlaşılsın diye tek tek yazdım.

Aslında Davutoğlu AKP'ye bulaşan, tüm teşkilatlarını ve yöneticileri saran yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için "şeffaf" devlet yaratmak arzusundaydı.

-Büyük suç işlemişti.(!)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile "istikşafi" görüşmeler başlatmış, AKP-CHP koalisyon hükümeti ile Türkiye'yi tam demokrasi rayına oturtmak ve şeffaf devlet arzusunu gerçekleştirecekti.

-Büyük suç işlemişti.(!)

Değerli okurlarım,

10 Şubat 2019'da eski AKP Genel Başkanı ve Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu Ankara'daki konferansında ilgiyle dinledim.

12 Şubat 2019 tarihli yazımda sözlerini şöyle özetledim;

-"Güçlü olmak zorundayız. Kudret ile şefkat aynı anda yürür. Şefkatiniz var kudretiniz yoksa acziyet çıkar. Kudretiniz var şefkatiniz yoksa bu sefer de zaten ilgilenecek vicdanınız olmaz.

-Özgürlük ise bir insan olma ayrıcalığını yaşamak için insanlık kimliğinin en ayrıcalıklı parçasıdır. Bir devlet kendi halkına dönüp derse ki 'ben sana güvenlik vereceğim ama benden özgürlük isteme' bu otoriterleşmeye gider."

Ertesi gün şunu yazdım;

-Davutoğlu ya parti kuracak ya da AKP'de genel başkanlık yarışı başlatacak.

Evet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu ve bugün de Millet İttifakı ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüyor.

Öğrendim ki; Davutoğlu dün bir ilke imza atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardım kampanyasına katıldı.

-Tavan ücreti olan 55 bin 598 lira yatırdı.

AKP içinde verdiği önemli ve onurlu mücadele Erdoğan tarafından engellenen Davutoğlu, deneyimi ve kararlı duruşu ve Gelecek Partisi kadrosu ile Millet İttifakı iktidarına çok büyük güç verecektir.