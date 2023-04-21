Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye bir Sinan Ateş çağrısı daha. Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Davutoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye bir Sinan Ateş çağrısı daha. Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Aralık 2022’de Ankara’da sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş paylaşımı yaptı.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetin hâlâ aydınlatılamadığına dikkat çekti.

"SİZ SUSTUKÇA BEN SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlt Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haftalardır olaya ilişkin açıklama yapmadığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sinan Ateş öldürüleli, 16 hafta, 112 gün, 2 bin 688 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neden susuyorsunuz, nedir bu suskunluğunuzun sebebi? Şu bayram günü boynu bükük kalan iki yetimi görüp de rahatsız olmuyor musunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim."

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