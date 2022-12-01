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  • Davutoğlu Erdoğan’ın MHP’nin yerine HDP’yi koyma projesini açıkladı

Davutoğlu Erdoğan’ın MHP’nin yerine HDP’yi koyma projesini açıkladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı paniği açıkladı

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:28
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Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’nin yerine HDP’yi koyma projesini açıkladı

Davutoğlu Erdoğan’ın MHP’nin yerine HDP’yi koyma projesini açıkladı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP ile MHP oylarının giderek eridiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni alternatifler aradığına dikkat çekti.

YouTube'da Karar TV'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullandı: “İktidar gitmekte olduğunu biliyor. Düzeni sürdüremediğinin, MHP’nin oyunun yetmediğini biliyor. Eskiden bizler yokken AK Parti’den kaçan oylar MHP’ye gidiyordu. Şimdi çok adres var. MHP giderek küçülüyor. Bir yerden bunu kapatması lazım. Ya HDP ile iş tutacak, bizi eleştirmesine rağmen. Demirtaş’a yapılan jest de budur. Ya da CHP’yi karşı kutba yerleştirip dağıtmaya çalışacak. CHP bir partiyse bu tarafta olan partiler de var. Bu Erdoğan’ın içine düştüğü paniği gösteriyor.”

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FİKRİ TAKİPÇİ
1.12.2022 15:37
Katılmıyorum. Hızla yükselmekte olan sayın AKŞENER' i yanına çekmeye çalışıyor. Seçim öncesi vekil transferi yasağı gibi seçim sonrası hükümet kurmak için Parti birleşmesi yasağı gelmeli. İkili sistem  
 
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