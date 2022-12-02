Kendi seçmeninden Erdoğan’a büyük şok. Kötü haberi Saray’a en güvendiği anketçi verdi

Saray’ın en çok güvendiği anket şirketlerinden Metropoll, kasım anketi sonuçlarını yayınladı.

Açıklanan ankette vatandaşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görev onayı sorulduğu görüldü.

Anket sonuçlarına göre vatandaşın yüzde 45,1’i Erdoğan’a görev onayı verirken yüzde 50,6 gibi büyük bir yüzde ise görev onayı vermediğini söyledi.

Ayrıca vatandaşın yüzde 4,3’lük bir bölümü ise bu konu hakkında fikir beyan etmekten geri durdu.

Çıkan anket sonuçlarına göre AKP’ye oy verdiğini beyan eden vatandaşların yüzde 13,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı vermedi.

Bu oran MHP’ye oy veren seçmen arasında ise yüzde 33 gibi büyük bir rakama ulaşıyor.

2 bin 122 kişi ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre;

CHP’li seçmenin yüzde 90,2’si,

İYİ Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 83,3’ü,

HDP’ye oy veren vatandaşların yüzde 88,9’u ve

Saadet Partisi’ne oy veren seçmenin ise yüzde 87,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan için görev onayı vermedi.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın paylaşımı şöyle: