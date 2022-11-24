Davutoğlu: Esad'ın ağzından 'Erdoğan ile görüşmek istiyorum' diye bir şey duydunuz mu? Bu teslimiyetçiliktir. Putin'in iradesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ile görüşme olacak mı?" sorusuna "Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlarımızı atabiliriz." cevabını verdi.

“BU TESLİMİYETÇİLİKTİR. PUTİN'İN İRADESİDİR”

TV5'teki 2+1 programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeşil ışık yaktığı cevabına ilişkin “Siz Esad’ın ağzından ben Erdoğan ile görüşmek istiyorum diye bir şey duydunuz mu? Peki, neden bu kadar istekli Erdoğan? Bu teslimiyetçiliktir. Putin'in iradesidir. Erdoğan’ı Esad ile görüştürmek durumunda bırakan” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE EBEDİ OLARAK DARGINLIK OLMAZ”

Erdoğan da Endonezya dönüşü, "Türkiye Körfez ülkeleriyle ilişkileri normalleştirdi. Mısır’la da çözüm noktasında diplomasi çalışmaları var. Siz ‘Vakti, saati geldiğinde Esad’la da görüşebiliriz’ demiştiniz. Bu açıklamanızın ardından Rusya ‘Böyle bir görüşme olursa, ev sahipliği biz yapabiliriz’ demişti. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler ne durumda?" sorusuna, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz." yanıtını vermişti.