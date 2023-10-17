Ahmet Davutoğlu İsrail'i eleştireceğim derken HAMAS terörünü övdü

Editör: Özlem Kıral

İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. Her iki taraf da belirli kesimler tarafından eleştirilirken özellikle HAMAS savaşı başlatmasıyla ve masum sivilleri hedef almasından dolayı yoğun tepki alırken, İsrail ise yaptığı insanlık dışı operasyonlarla sivil halka karşı işlediği insanlık suçundan dolayı hedef alınıyor.

HAMAS’IN KATLİAM GÖRÜNTÜLERİNE YER VERİLDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İsrail’in yaptıklarını eleştirmek için bir tanıtım filmi paylaşımı yaptı. Ancak o filmde skandal görüntülere yer verildi.

Davutoğlu, "Filistin asla yalnız değildir, Gazze asla yalnız değildir. Zafer mutlaka inananların olacaktır!" notuyla paylaştığı videoda HAMAS’ın paramotorlarla festival alanını basarak masum sivilleri katlettiği katliam görüntülerine yer verdi. O paylaşım büyük tepki çekti.

Söz konusu videoda, Hamas ile İsrail askerlerinin saldırı görüntüleri ve HÜDA PAR, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin ortaklaşa düzenlediği Özgür Filistin Mitingi'nde Davutoğlu'nun yaptığı açıklamalardan kesitler kullanıldı.