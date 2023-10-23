Davutoğlu, Erdoğan'dan görüşme talep edeceğini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürüten Brezilya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Carlos Martins Ceglia ile görüşen Davutoğlu, 40 dakika süren görüşmede, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya hitaben yazdığı mektubu, Büyükelçi Ceglia'ya verdi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Davutoğlu, insanlık tarihinin en büyük kıyımlarından birinin Gazze'de yaşandığını söyledi. Davutoğlu, İsrail ordusunun küresel ülkelerden aldığı destekle hiçbir insani değere saygı göstermeden daha da vahim suçlar işlemeye devam ettiğini vurguladı. Bölgede yer alan yabancı donanmalar ve yapılan askeri yığınakların, çok daha büyük bir tehlikenin habercisi olduğuna işaret eden Davutoğlu, ellerinden gelen diplomatik çabayı gösterdiklerini, bu kapsamda BM Güvenlik Konseyi Başkanı Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiklerini yarın da Rusya Büyükelçisi ile görüşeceğini ve diğer ülkelerden de görüşme talep ettiklerini belirtti.



“BÖYLE BİR ORTAMDA BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI, BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gazze ve Filistinliler için Türkiye'nin süratle devreye girmesi gerektiği çağrısı sorulan Davutoğlu, "Sayın Bahçeli'ye yöneltebilirsiniz bu soruyu ama esas olarak şudur benim için önemli olan; Sayın Bahçeli'ye bir kere daha teşekkür etmek isterim. Çünkü Türkiye'de biraz da dezenformasyona dayalı son derece yoğun bir kampanya ile Filistin karşıtı bir hava estirilmeye çalışılıyor. İlk günden itibaren Filistin'i savundum. Çünkü BM'nin onlarca kararı ile devlet olarak tanınmış bir Filistin var. İsrail, bunların hiçbirine saygı göstermediği gibi Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistinliler için kutsal olan mekanı sürekli taciz ediyor. Sürekli insan hakları ihlali yapıyor. Buna ses çıkarmayanlar, İsrail yanlısı bir kampanya yürütüyor. Böyle bir ortamda Bahçeli'nin çağrısı, benim için önemliydi. Çünkü iktidarı destekleyen Cumhur İtifakı'nın önemli bir unsuru olarak ve Sayın Erdoğan, maalesef toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken; Sayın Bahçeli'nin sesini yükseltmiş olması çok değerli. Onun için destek beyan ettim" diye konuştu.

“ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞME TALEP EDECEĞİM”

Mısır'da 2 gün önce düzenlenen Gazze için Kahire Barış Zirvesi'ne Türkiye'nin lider ülke olarak katılması gerektiğini aktaran Davutoğlu, "Sayın Hakan Fidan'ın diplomatik becerisine bir itirazım yok; ama Mısır'daki zirveye Türkiye lider düzeyinde katılmalıydı. Lider düzeyinde bir açıklama yapmalıydı. Başkan Lula, Sayın Erdoğan'ın yakın arkadaşıydı, bence ilk gün aranmalıydı. Çünkü BM Güvenlik Konseyi Başkanı. Buradan çağrıda bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde bakanlar düzeyinde bir BM Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak. Oraya Türkiye'nin bakan düzeyinde katılım sağlaması lazım. Sayın Bahçeli'nin ifadesi içerisinde bunların hepsi var. En azından öyle yorumluyorum. İlla hemen askerimizin gitmesi değil ama şuna da Türkiye'nin hazırlıklı olması lazım. Eğer Çin donanması geldiyse Türkiye'nin Doğu Akdeniz'ine; Amerikan, İngiliz, Rus donanmaları gelmişse; Türkiye'nin derhal güvenlik açısından çok senaryolu ve çok taraflı bir planlama içine girmesi lazım. Bugün Sayın Erdoğan'dan da görüşme talep edeceğim. Her türlü tartışmayı yaparız. Mesele Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir" açıklamasında bulundu.