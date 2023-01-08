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Davutoğlu’ndan imza yetkisi açıklaması. Tartışmaları beraberinde getirmişti

İmza yetkisi açıklamasıyla konuşulan Davutoğlu, "Koalisyon hükümetlerinde de durum buydu. Bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu?" dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:57
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Ahmet Davutoğlu’ndan imza yetkisi açıklaması. Tartışmaları beraberinde getirmişti

Davutoğlu’ndan imza yetkisi açıklaması. Tartışmaları beraberinde getirmişti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya konuşan Davutoğlu, "Bu konuda söylediklerim çok açık aslında. Geçiş sürecinde genel başkanlar yürütme mekanizmasının içinde etkin bir şekilde yer alacaklar ve karar alma ve imza süreçlerinde yetki sahibi olacaklardır. Buradan bir vesayet çıkaranlar zihnen tek kişinin tek akılla tüm yetkiye sahip olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi mantığına zihnen teslim olanlardır."

“Geçmişte çarpık da olsa uygulanan parlamenter sistemde dahi Bakanlar Kurulu kararlarına bütün bakanlar imza atarlardı ve imzalar tamamlanmamışsa Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe giremezdi. Ayrıca üçlü kararnameler de vardı. Koalisyon hükümetlerinde de durum buydu. Bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu?

Ayrıca tek başına tüm yetkiyi kullanmak isteyen bir aday kimseye ihtiyaç hissetmeden tek başına seçime girer ve yetkileri kullanır. Ama altı genel başkanın onayı ve desteği ile seçime giren bir aday, genel başkanların yürütme erkinin kullanımında etkin konuma sahip olmalarını da kabul etmiş demektir. Genel başkanların yürütmede etkin rol almaları seçim sonrasında Cumhurbaşkanı-TBMM ilişkileri açısından da önemlidir.. Burada bir vesayet ilişkisi değil ortak akıl-ortak sorumluluk anlayışı vardır.”

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1950
8.01.2023 15:38
Tabiki çok önemli konuları diğer liderlere sorar, ama mesele atamayı bakan-Başbakan ve CB imzalar, parlamenter sistemde olduğu gibi, yoksa işler hiç yürümez, zaten CB yardımcıya danışır  
 
bilgeadam
8.01.2023 15:03
Hadi ya.Senin oyun ne çapın ne.Ayrıca akp. ile beraber yaptığınız kötülükleri hesaba çektiğimizde sana mı sorulacak.Geç onları sen geç.  
 
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