16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Övgün Ahmet Ercan: Göçük altında ölmek neden zenginlerin değil de yoksulların alın yazısı oluyor

Övgün Ahmet Ercan: Göçük altında ölmek neden zenginlerin değil de yoksulların alın yazısı oluyor

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın "Eğer bir ülkede ekonomi kötüyse yoksulların ve dar gelirlilerin depremden kurtulma şansı yok" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 12:55
Takip Et

Ahmet Ercan: Ekonomi kötüyse yoksulların ve dar gelirlilerin depremden kurtulma şansı yok

Övgün Ahmet Ercan: Göçük altında ölmek neden zenginlerin değil de yoksulların alın yazısı oluyor
+
Aa
-

16 Şubat tarihinde Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu, deprem üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oldu.

Övgün Ahmet Ercan'ın çarpıcı açıklamaları ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Ahmet Ercan, Erdoğan'ın depremle ilgili "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" ifadelerini eleştirdi. 

Ercan, "Bu sizin alın yazınızdır. Nasıl dersin ya? Neden zengin alın yazısı olmuyor da bu da yoksulların alın yazısı oluyor. Eğer bir ülkede ekonomi bozuksa o ülkede yoksulların ve geçim sıkıntısı çeken dar gelirlilerin depremden kurtulma olasılığı yoktur." ifadelerini kullandı. 

"ARTIK GERÇEKLER KONUŞULSUN"

Ercan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık bu Türkiye'de gerçekler konuşulsun. İnsanların bir psikolojisi var. Karşındaki kütük değil ki ya. Duyguları olan bir insan çoluğu çocuğu var ve ülkemiz geçim sıkıntısı içinde. 

Şu an sağlam bir evde, sağlam bir yerde oturmanın bedeli 10 bin liradan başlıyor. Kirası 10 bin lira. Zaten ev sahibi olamazsın bundan sonra. Ülkede asgari ücret 8500 TL emekliysen 5500 TL alıyorsun. 

Sağlam bir yerde oturma fırsatı var mı sana yok. Demek ki kimler ölmeye hazırmış depremde; dar gelirliler. 

"DAR GELİRLİNİN ÇARESİ YOK"

Dar gelirlinin çaresi yok. Bir insanın geçim parasının olmamasının ne kadar acı olduğunu biliyor musun? 

Domates 1 kilo alamazsın, 2 tane domates alırsın ama o oturduğun ev kötüyse ne yapabilirsin. Cebinde paran yoksa ne yapabilirsin?

"NEDEN ZENGİN ALIN YAZISI OLMUYOR"

Bu insanlar göçük altında kalıyor ölüyor. Ondan sonra sen bunlara geliyorsun ve deprem takdiri ilahidir. Bu sizin alın yazınızdır. Nasıl dersin ya? Neden zengin alın yazısı olmuyor da bu da yoksulların alın yazısı oluyor. 

Eğer bir ülkede ekonomi bozuksa o ülkede yoksulların ve geçim sıkıntısı çeken dar gelirlilerin depremden kurtulma olasılığı yoktur." 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
1
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
4
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
5
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
6
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
7
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık arsa
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿İzmir Bayraklı’da icradan satılık daire
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Çanakkale Biga’da icradan satılık arsa
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
﻿Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.