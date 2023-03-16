Övgün Ahmet Ercan: Göçük altında ölmek neden zenginlerin değil de yoksulların alın yazısı oluyor

16 Şubat tarihinde Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin konuğu, deprem üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oldu.

Övgün Ahmet Ercan'ın çarpıcı açıklamaları ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Ahmet Ercan, Erdoğan'ın depremle ilgili "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" ifadelerini eleştirdi.

Ercan, "Bu sizin alın yazınızdır. Nasıl dersin ya? Neden zengin alın yazısı olmuyor da bu da yoksulların alın yazısı oluyor. Eğer bir ülkede ekonomi bozuksa o ülkede yoksulların ve geçim sıkıntısı çeken dar gelirlilerin depremden kurtulma olasılığı yoktur." ifadelerini kullandı.

"ARTIK GERÇEKLER KONUŞULSUN"

Ercan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık bu Türkiye'de gerçekler konuşulsun. İnsanların bir psikolojisi var. Karşındaki kütük değil ki ya. Duyguları olan bir insan çoluğu çocuğu var ve ülkemiz geçim sıkıntısı içinde.

Şu an sağlam bir evde, sağlam bir yerde oturmanın bedeli 10 bin liradan başlıyor. Kirası 10 bin lira. Zaten ev sahibi olamazsın bundan sonra. Ülkede asgari ücret 8500 TL emekliysen 5500 TL alıyorsun.

Sağlam bir yerde oturma fırsatı var mı sana yok. Demek ki kimler ölmeye hazırmış depremde; dar gelirliler.

"DAR GELİRLİNİN ÇARESİ YOK"

Dar gelirlinin çaresi yok. Bir insanın geçim parasının olmamasının ne kadar acı olduğunu biliyor musun?

Domates 1 kilo alamazsın, 2 tane domates alırsın ama o oturduğun ev kötüyse ne yapabilirsin. Cebinde paran yoksa ne yapabilirsin?

"NEDEN ZENGİN ALIN YAZISI OLMUYOR"

Bu insanlar göçük altında kalıyor ölüyor. Ondan sonra sen bunlara geliyorsun ve deprem takdiri ilahidir. Bu sizin alın yazınızdır. Nasıl dersin ya? Neden zengin alın yazısı olmuyor da bu da yoksulların alın yazısı oluyor.

Eğer bir ülkede ekonomi bozuksa o ülkede yoksulların ve geçim sıkıntısı çeken dar gelirlilerin depremden kurtulma olasılığı yoktur."