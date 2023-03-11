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Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklenen kenti açıkladı

Ahmet Ercan, Manisa Alaşehir’de 6,2 ila 7,0 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 17:30
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Ahmet Ercan'dan yeni deprem açıklaması

Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklenen kenti açıkladı
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İHA’da yer alan habere göre, Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Deprem, depreme hazırlık ve sonrası" konferansı Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Alaşehir Belediyesi olarak yaklaşık 130 tane sondaj çalışmamız olacak. 5 tane zemin etüt çalışmamız var. Bu çalışmalarla Alaşehir’in zemin etütleri ortaya çıkacak. Buna göre bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre yeni imar planlarımızı belirleyeceğiz. Çalışmalar sonucundaki raporlara göre bizim dönemimizde hep beraber caddelerimizi, sokaklarımızı belirleyecek kararları doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Kimse bizden fazla kat beklemesin." dedi.



"ALAŞEHİR’DE 6.2 İLE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM TAHMİN EDİYORUZ"
İlçenin çeşitli noktalarında inceleme yaptıktan sonra konferansa katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gördüğü eksikleri ve riskli bölgeleri paylaştı.

Alaşehir’in Pamukkale-Tepeköy fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkışıp kaldığını belirten Ercan, "Alaşehir’de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon altı bölgelerinin sıvılaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda bazı temeller 60-80 santimetre arasında atılmış. Bu bölge için bu temeller yetersiz. Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.5-7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ila 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var. Zemin etüdü yapılmış, veriler doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Atatürk Bulvarı kuzey batısı, Kayacık konakları bölgesi iyi, Toptepe dolayında Kaleiçi çok iyi, Evrenli yeni yerleşim yeri uygun olarak değerlendirdi." dedi.
 

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