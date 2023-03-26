'Uçan Türkiye' ekonomisinde şimdi sadece kırmızı biber 50 TL. Bunların hepsi 2 yıl önce sadece 48 liraydı

Editör: Dilek Kılıç

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken yurttaş, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçti. Türkiye’de yükselen enflasyon nedeniyle alım gücünün düşmesi nedeniyle vatandaşlar geçim derdine düştü.

Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.

Çöken ekonomiye çözüm bulamayan ve her fırsatta "sabır" ve "destek" çağrısında bulunan hükümet kanadı ise şimdi seçim propagandalarına başladı.

Enflasyon her ay rekor tazelemeye, yaşanan ekonomik kriz vatandaşları her açıdan zorlamaya devam ediyor. Hükümete yakın TÜİK'in yüzde 55.18 dediği Mart ayı enflasyonunu; ENAG yüzde 126,91 olarak açıklamıştı.

Pahalılık yüzünden mutfaktaki yangın da büyüyerek sürüyor. Eskiden markete, pazara gidip poşet poşet alışveriş yapan vatandaşlar isyanda.

"2 SENE ÖNCE..."

"Ekonomi dünyası" adını kullanan twitter hesabı 2 sene önce marketten aldığı 6 ürüne 48 TL ödediğini söyleyerek paylaşımına "2 sene önceki şaşırdığımız alışverişe bakın" notunu düştü.

İşte paylaşıma sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları;

RAMAZANDA 39 ÜRÜNÜN 28'İNDE FİYAT ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Öte yandan; Ramazan öncesi 28 Şubat-17 Mart tarihleri sürecinde üreticiyle market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 344,7 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 258,3 ile elma, yüzde 237,3 ile kuru üzüm, yüzde 217,2 ile marul, yüzde 210,3 ile kırmızı mercimek, yüzde 190,5 ile ıspanak takip etti.

Markette limon 4,4 kat, elma 3,6 kat, kuru üzüm 3,4 kat, marul 3,2 kat, kırmızı mercimek 3,1 kat fazlaya satıldı.

Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limon 15 lira 56 kuruşa, 5 lira olan elma 17 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 84 lira 32 kuruşa, 4 lira 82 kuruş olan marul 15 lira 29 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 94 kuruşa, 5 lira 64 kuruş olan ıspanak 16 lira 39 kuruşa, Kırmızı biber(KAPYA) 50 liraya satıldı.

Ramazan ayı öncesi market fiyatlarına bakıldığında, 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında geçen 17 günlük süreçte 39 ürünün 28'inde fiyat artışı görüldü. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 25,9 ile lahanada görüldü. Lahanadaki fiyat artışını yüzde 15,1 ile yeşil soğan, yüzde 9 ile kuru soğan, yüzde 8,4 ile yeşil mercimek takip etti. Marketlerde fiyatı en çok düşen ürün yüzde 21,9 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 20,4 ile domates, yüzde 19 ile karnabahar, yüzde 14,5 ile salatalık izledi.