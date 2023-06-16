Övgün Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı. Kırılması yaklaşan fayı duyurdu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası nerede büyük deprem beklediğini açıkladı. Ölüdeniz kırığına dikkat çeken Ercan, bölgede 6,5 ile 7,1 büyüklükleri arasında deprem beklediğini söyledi.

Övgün Ahmet Ercan 7 büyüklüğünde deprem beklediği bölgeyi açıkladı. Kırılması yaklaşan fayı duyurdu

Editör: Serkan Talan

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Maraş depremlerinin ardından uyarılarına devam ederken Ölüdeniz kırığına dikkat çekti.

Bekledikleri depremin ne zaman olacağını bilmediklerini belirten Prof. Dr. Ercan, "Onbiril depreminde ilk deprem Pazarcık'da Ölüdeniz Kırığının kuzey üzerinde oldu. Ancak, kırık güneye inmedi. İleride bir deprem sonrası, Kilis üzerinden, Hatay-Suriye sınırından Ölüdeniz kırığını sürdürecektir. Ne zaman, bilmiyoruz” dedi.

Konu ile ilgili olarak bir Twitter kullanıcısının, "Peki şiddeti kaç olur hocam?" sorusuna ise Ercan, "6,5 ile 7,2 büyüklükleri arasında olur" yanıtını verdi.

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'HATAY'DA 6 ŞUBAT'TAN AZ ETKİ OLUR'

Ercan, başka bir takipçisinin “Hocam, İskenderun'da yaşıyorum. Bahsettiğiniz, ilerde yaşanacak bu deprem, bütün Hatay ilini 6 Şubat'takine benzer bir şekilde etkiler mi?” sorusuna da, “Göreceli az” şeklinde cevap verdi.

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