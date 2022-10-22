Fakıbaba'nın istifasının ardından gündemi sarsacak iddia: Sırada bir bakan var

Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Gazeteci Canan Kaya’nın YouTube kanalına konuk oldu. Halis Kahriman Bartın’da yaşanan maden kazası, AKP Şanlıurfa Milletvekili ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fakıbaba’dan sonra birçok isimin de AKP’den kopacağının haberlerini aldıklarını söyleyen Kahriman, yakın bir zamanda bir bakanın da istifa edeceğini dair duyumlar aldıklarını açıkladı.

Halis Kahriman Amasra’da yaşanan maden kazasıyla ilgili ‘’Yaşanan maden kazasından dolayı 41 canımızı kaybettik, sayın cumhurbaşkanımızın konu hakkındaki açıklaması çok manidar, kader demesi doğru değil. Maden kazalarının ülkemizde sayısı arttı, Soma’da yaşanan kaza sonrası Cumhurbaşkanı bu işin takipçisi olacağız ifadelerini kullanmıştı ama gelmiş olduğumuz noktada ne hukuk devrede ne de yaşananlarla ilgili bir açıklama geldi’’ dedi

Erdoğan’ın Almanya, Fransa gibi diğer ülkelerde yaşanan maden kazalarından bahsetmesiyle ilgili konuşan Kahriman ’’Avrupa ülkelerini bırakalım maden kazalarında Afrika ülkelerinin bile gerisinde kaldık’’ ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporunda çalışma koşullarının riskli olduğuyla ilgili ifadelere rağmen çalışmanın devam etmesiyle ilgili Kahriman ‘’Ülkemizde insanların canı bu kadar kıymetsiz mi’’ dedi.

‘’3Y İLE MÜCADELE YERİNE TAM TERSİNİ YAPTILAR’’

Kahriman AK Parti’den istifa nedeniyle ilgili ‘’Bu ülkede çok demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomi ile ilgili çok ciddi problemler vardı, bunun çözüm adresi olarak biz AK Partiyi görmüştük, 3Y ile mücadele ile yola çıkmıştık; yasaklarla yolsuzluklarla ve yoklukla mücadele edecektik. Sayın Cumhurbaşkanımıza inandık ve bu yolda yürüdük ama gelmiş olduğumuz noktada 3Y ile mücadele etmek yerine tam tersini yaptı ve kendi içinde barındırdı. Bunları görünce 2019 AK Parti’den istifa ettim 2021 yılında Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın parti kurmasıyla birlikte Esenyurt’ta kurucu ilçe başkanlığı görevini üstlendim.’’ açıklamasında bulundu.

‘’AK PARTİ’DEN KOPUŞLAR DEVAM EDECEK’’

Fakıbaba’nın istifasının doğru bir karar olduğunu söyleyen Kahriman ‘’Türkiye’nin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda vahim bir durumla karşı karşıyayız. Fakıbaba’dan sonra birçok isimin de AK Parti’den kopacağının haberlerini alıyoruz.’’ dedi.

Kahriman ‘’Uluslararası ilişkilerde, ekonomide, hukukun üstünlüğünde, özgürlükte sıkıntı var. Ülkemizin geleceği için her vicdanı olan insanımızın böyle bir karar almasını anlamlı buluyorum.Cumhur İttifakında yer alan tüm milletvekilleri de bu yanlış gidişattan sorumlu. ‘’ dedi

Kahriman ‘’Kulis bilgilerinden aldığımız haberlerden yola çıkarak önümüzdeki bir iki ay içinde AK Parti’den istifa haberleri geleceğini düşüyorum. ‘’ ifadelerini kullandı.

‘’YAKIN BİR ZAMANDA BAKAN İSTİFASI GELECEK’’

AK Parti’de ciddi boyutlarda istifalar olduğunu söyleyen Kahriman, yakın bir zamanda bir bakanın da istifa edeceğini dair duyumlar aldıklarını açıkladı.

Kahriman ‘’ Teşkilatlarda çok ciddi istifalar oluyor, DEVA Partisi olarak Esenyurt’ta 26 bin civarı üyemiz var bu üyelerin içerisinde yüzde 75-80’i AK Parti’den gelmekte. Üst düzey olarak iki üç ay içerisinde bir bakanın istifasının olacağı duyumlarını alıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

‘’SEÇİMİ KAZANMAK YETERLİ DEĞİL’’

6’lı masa ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Kahriman DEVA Partisi olarak Türkiye’nin sorunlarını çözmek adına ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kahriman ‘’Seçimi sadece kazanmak yetmiyor, bu milletin ciddi sıkıntıları var eğer elinizde bir projeniz yoksa bu milletin beklentilerine cevap vermeniz gerekiyor. Bizler DEVA Partisi olarak 6’lı masada sadece Cumhurbaşkanlığını seçimi kazanmak için orada değiliz. Türkiye’nin bütün problemlerini çözmek adına DEVA Partisi olarak çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz sadece konuşmuyoruz ayrıca hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Türkiye siyasi tarihinde bu şekilde çalışma yapan iktidara gelmeden tüm eksiklikleri masaya yatırılan ve eylem projelerini hazırlayan tek partiyiz’’ ifadelerini kullandı.

Kahriman ‘’6’lı masayı çok önemsiyoruz, verilecek kararın sonuna kadar arkasında olacağız. 6’lı masanın belirleyeceği aday Cumhurbaşkanımız olacak. Türkiye’de çok ciddi sıkıntılar var artık bundan sonra halk bu mevcut sisteme dur diyecek ve bembeyaz bir sayfa açacak’’ dedi

‘’KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK’’

Yakın bir zamanda yapılan adalet ve basın özgürlüğüyle ilgili yapılan araştırmadan bahseden Kahriman ‘’185 ülkeden Türkiye 149. sırada bizim gerimizde kalan ülkeler İran ve Çin gibi ülkeler bu yasa da geçtikten sonra bu ülkelerin en sonunda yer alacağız. ‘’ dedi.

Sansür Yasasını eleştiren Kahriman ‘’ Enflasyon rakamları açıklandığında örneğin TÜİK’in verdiğinden farklı bir rakam veren özel şirketler olduğu zaman bu sefer iktidar siz yalan söylüyorsunuz deyip yargılayacak. Kime göre doğru kime göre yalan. Bu ülkemize yakışmıyor, ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok. Bu tür girişimlerde bulunan bir siyasi parti kaybetmeye mahkumdur.’’ İfadelerini kullandı.

‘’VATANDAŞLAR SANDIĞI BEKLİYOR’’

Amasara’da yaşanan maden kazası sonrası Meclis’te kurulan komisyonla ilgili konuşan Kahriman ‘’ Bu komisyondan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. AK Parti 20 yıllık tarihinde oyalama taktiğiyle insanları kandırıyor. 2014 yılında Soma’da 301 vatandaşımızı kaybettik, gelmiş olduğumuz noktada avukatlar cezaevine girdi daha önceki yaptıkları yanlışları görüyoruz, bu araştırma komisyonu sadece göz boyama hep beraber buna şahit olcacağız. Başka bir ülkede olsa bu bakanın bugün istifa etmesi gerekiyor. ’’ dedi

Kahriman ‘’Adaletin ve özgürlüğün olmadığı bir ülkede ekonomi olmaz, adalet ve özgürlük olursa ekonomi düzelir. Biz vatandaşlarımıza umutlarını asla yitirmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hukukun üstünlüğü olacak biraz daha sabır istiyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her yerini geziyorum çalışmalar yapıyoruz millet sandığı bekliyor. Bütün Türkiye hem seçimi hem de DEVA Partisi ve Ali Babacan’ı konuşacak.’’ İfadelerini kullandı.

Türkiye’deki halkın ekonomik olarak yaşam mücadelesinden bahseden Kahriman ‘’İstanbul’da enflasyon yüzde 400-500’lerde 2019 yılında şekerin kilosu 2 TL’idi şu an 40 TL, bir kilo peynir 10 TL iken şimdi 150 TL, yağ 10-15 TL’ydi şu anda 250 TL. Ekonomi ve milletin perişanlığı ortada Esenyurt’ta bile ev kiraları 4 bin TL’den başlıyor. Bu kira fiyatlarıyla 5500 TL asgari ücret alan bir vatandaşın geçimini düşünün. İnsanlar mutfak alışverişini yapamıyorlar, çocuklarının okul masraflarını karşılayamıyorlar, servis ücretlerine yüzde 500 zam geldi. Mazota, ekmeğe, şekere bu kadar zam gelmişken enflasyon yüzde 80 olabilir mi.’’

Ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlar arasında intihar vakalarının arttığını söyleyen Kahriman ‘’Geçimini sağlayamadığı için en arkadaşımızın komşusu bir polis yakın bir zamanda intihar etti. İstanbul’da kiralar 7 bin 8 bin TL civarında bir polis 13 bin TL maaşıyla geçinebilir mi. Algı yaratarak bu iş gitmez, ekonomi süreci pansuman süreciyle olmaz, iktidar bu şekilde olmadığını da sandıkta görecek’’ ifadelerini kullandı.