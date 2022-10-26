AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın TBMM Başkanlığına sunduğu “milletvekilliği görevinden istifa” talebi Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. Böylece Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü.

AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılacağını açıklayan Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifa talebi bugün TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edildi.

İYİ PARTİ ROZETİNİ BUGÜN TAKMIŞTI

İYİ Parti'nin çarşamba günleri düzenlediği grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından, Eşref Fakıbaba'ya parti rozeti takılmıştı.

RTÜK ÜYELİĞİ TARTIŞMASI

TBMM Başkanlık Divanı RTÜK’ün boş kontenjanı için kararını verdi. İYİ Parti’ye verilmesi gereken boş kontenjan AKP’ye verildi.

Alınan kararda meclis aritmetiği esas alınması gerekirken Taha Yücel’in istifa tarihi olan 1 Temmuz’un baz alınmasıyla o dönemki meclis aritmetiğine göre boş koltuk AKP’ye verildi.

RTÜK Taha Yücel’den boşalan koltukla ilgili yazıyı meclise gönderseydi koltuğun İYİ Parti’ye verilmesi gerekiyordu.

RTÜK üyeliğinin kime gideceğinin belirlenmesinin hemen ardından milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba'nın üyeliğinin düşürülmesi tartışmalara neden oldu.