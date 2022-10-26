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  • Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'de. Meral Akşener rozetini taktı

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'de. Meral Akşener rozetini taktı

AKP’den istifa eden Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti’ye katıldı. Rozetini Meral Akşener taktı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:45
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AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye katıldı. Meral Akşener rozetini taktı

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'de. Meral Akşener rozetini taktı
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Fakıbaba, İYİ Parti’ye katılacağını duyurmuştu. İYİ Parti Grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener’in Fakıbaba’ya parti rozeti takacağı belirtilmişti.

Fakıbaba İYİ Parti'ye katıldı. Meral Akşener grup toplantısında Fakıbaba’ya rozetini taktı.

İşte Fakıbaba'nın İYİ Parti'deki ilk konuşmasından satır başları:

Aranızda bulunmakta büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak siyasete ilk kez başlıyor gibi kendimi heyecanlı hissediyorum. Değerli milletimize sevgilerimi arz ediyorum.

Bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır. Sayın Genel Başkanım; gelirin tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişilere menfaatlere uyarlanan değil herkese eşit davranılan bir hukuk ve adalet sisteminin olduğu ve hatta en önemlisi kutuplaşan toplum yerine birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum.

"ZAMANI GELMİŞTİR"

Şimdi her şeyi iyi yapmanın hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir. Nazik davetiyle beni onurlandıran sayın genel başkanıma şükranlarımı arz ediyorum.

Öte yandan Fakıbaba, sosyal medya hesabından “2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlâki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

FAKIBABA İYİ PARTİ’YE NASIL KATILDI?

Akşener, Fakıbaba’nın partiye katılmasıyla ilgili ise “Ortak dostlarımız var bizim sayın başkanla, bakanımızla. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi, hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğ köfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç biilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum.' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.” ifadelerini kullandı. 

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Millet
26.10.2022 11:17
Liyakat diyen adam bakanlık yaparken liyakat nerdeydi.Urfada belediye sattı dediği yerler satılmamış olduğu ortaya çıktı.Acaba kendi alamadı diyemi istifa etti.Akp eskileriyle seçim kazanmak olmaz.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
26.10.2022 10:52
Inşallah hayirli işler yaparsin Fakibaba.HOŞGELDIN  
 
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