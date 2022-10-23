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  • AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi

AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi

AKP'den istifalar son dönemde peş peşe gelirken, AKP'li bir başkan daha görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 22:23
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AKP'den istifalar son dönemde peş peşe gelirken, AKP'li bir başkan daha görevinden istifa ettiğini açıkladı

AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
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AKP teşkilatlarında son dönemde peş peşe gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. Bilecik'te AKP Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 

Cumhuriyet'in aktardığına göre, İsmail Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşerilerimize bildirmek istiyorum” dedi.

Soydan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"2019 yılında beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, o dönemin AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a ve birlikte yol yürüdüğüm her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarıma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, eski Bakanlarımızdan Prof. Dr. Nabi Avcı’ya Devlet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yalçın Akdoğan’a önceki dönem AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Fahrettin Poyraz’a Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’e, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut’a AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a İl Kadın Kolları Başkanımız Mutlu Selen Haşit’e İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’ya ilçe Kadın Kolları Başkanımız Büşra Kanat’a, önceki dönemlerde ilçemizde görev yapmış ilçe başkanlarımıza ve Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e teşekkür ediyorum." 

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Yok Canim
23.10.2022 22:40
Affini istemeye gerek olusturacak duzeyde bir makam degilmis demek ki ilce baskanligi. Gecelim.  
 
ZARARIN NERESINDEN DÖNERSEN KÂRDIR.
23.10.2022 22:27
MEMNUNIYET VERİCİ  
 
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