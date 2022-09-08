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Ahmet Hakan açıkladı. İşte Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen isimler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen isimleri köşesine taşıdı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:21
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:43
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Ahmet Hakan açıkladı Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen isimler

Ahmet Hakan açıkladı. İşte Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen isimler
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Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında  Abdullah Gül’ün adaylığı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Abdullah Gül’ün adaylığını isteyen üç kişi olduğunu öne süren Ahmet Hakan, "Hayrünnisa Gül, Fehmi Koru ve Muharrem İnce" olduğunu söyledi. 

"KENDİSİNE GÜN DOĞACAK"

Muharrem İnce için bu durumun iyi olacağını öne süren Hakan, "Kendisine gün doğacak yegâne kişi, Muharrem İnce olacaktır çünkü." yazdı.

İşte, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın o yazısı:

GÜL’ÜN ADAYLIĞINI İSTEYEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

"GEÇEN günkü yazımda Abdullah Gül’ün aday olmasını isteyen iki kişi kaldı demiştim.

BİR: Hayrünnisa Gül... İKİ: Fehmi Koru...

Atlamışım. Bir üçüncü kişi daha var:

Muharrem İnce.

Abdullah Gül’ün aday olması halinde...

Kendisine gün doğacak yegâne kişi, Muharrem İnce olacaktır çünkü..."

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı da siyasetin tartışma konularından biri.

Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masanın adayı merak konusu. Masada henüz bir aday üzerinde mutabık sağlanmazken Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyalleri geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kaç gün önce 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili soruyu yanıtlamış; herkes gibi Gül'ün de aday olma hakkına sahip olduğunu söyleyerek, henüz masada bir isim değerlendirmesi yapmadıklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün olacak.

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Aydın
8.09.2022 12:49
Anlaşıldı bunların amacı Millet ittifakını böl parçala yok et,seçimi sürekli kriz,pahalılık Akp kazansın,,ama anketlerde şu an millet ittifakı birinci önde gidiyor..  
 
Abbas
8.09.2022 12:40
Hayrinüsa hanım tamamda, beyefendinin ihtimali sıfır bile değil, İnce ise CHP nin ayrık otlarında biri, vatandaş ayıklıyor  
 
Kitka
8.09.2022 12:38
Ahmet hakan GEL sen ol aday  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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