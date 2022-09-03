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Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı” dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 01:36
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:24
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı

Temel Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül itirafı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masada 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda müzakere edilmediğini belirterek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' ifade etti.

Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var" görüşünü savundu.

TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:

"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."

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Insan
3.09.2022 10:32
Zafer par. Iste bu yuzden m kimse ilimli bakmiyor  
 
vatandaş
3.09.2022 09:57
2. ekmel vakası olur, tek fark chp , seçim gecesi mhp yerine kendi bekler heyecanla... Ha geçtik ha geçeceğiz BARAJı diye. net.  
 
Aybuke
3.09.2022 09:28
Aynı zihniyetten eskilerinide istemiyoruz eskiden hepsi İsmail karaman ile aynı görüşte beyanlar verdiler  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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