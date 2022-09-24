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  • Ankara kulislerinin kartalı Orhan Uğuroğlu Aamet Hakan’ı ensesinden yakaladı. Aamet Hakan bu yazıyla kendi kendini ele v

Ankara kulislerinin kartalı Orhan Uğuroğlu Aamet Hakan’ı ensesinden yakaladı. Aamet Hakan bu yazıyla kendi kendini ele verdi. Hadi cevap ver Aamet

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York seyahatine katılan Ahmet Hakan, “Otele verdiğimiz ücreti, yediğimiz tüm yemeklerin parasını, çalıştığımız kurumlar ödedi” diye açıklama yaptı. Orhan Uğuroğlu da Hakan’a, “Peki, Uçak parasını kim ödedi” diye sordu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:39
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Ankara kulislerinin kartalı Orhan Uğuroğlu Ahmet Hakan’ı ensesinden yakaladı. Aamet Hakan bu yazıyla kendi kendini ele verdi

Ankara kulislerinin kartalı Orhan Uğuroğlu Aamet Hakan’ı ensesinden yakaladı. Aamet Hakan bu yazıyla kendi kendini ele verdi. Hadi cevap ver Aamet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York’a gazeteci Ahmet Hakan da katıldı.

Hakan geziyle ilgili yazdığı yazısında, New York gezisinin üç unutulmazını Central Park sürprizi, Erdoğan’ın FIFA Başkanının verdiği topa attığı kafa ve Güney Kore Muhabbeti olarak açıkladı.

“OTEL PARASINI KURUMLAR ÖDEDİ”
Hakan gezide en çok zaman geçirdiği yer olarak Otel lobisi ve beşinci caddeyi açıklarken “Otel demişken... Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Otele verdiğimiz ücreti, yediğimiz tüm yemeklerin parasını, çalıştığımız kurumlar ödedi” ifadelerini kullandı.

“PEKİ UÇAĞIN PARASINI KİM ÖDEDİ”
Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu da Hakan’ın bu yazısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Uğuroğlu paylaşımında, “Sanki soran varmış gibi, anormalmiş gibi durup dururken Ahmet Hakan yazınca şüphelendim vallahi; "Otel demişken... Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Otele verdiğimiz ücreti, yediğimiz tüm yemeklerin parasını, çalıştığımız kurumlar ödedi" Peki, Uçak parasını kim ödedi” ifadelerini kullandı.

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24.09.2022 16:47
Hııı  
 
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