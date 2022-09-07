AKP'nin eski anketçisinden flaş ‘altılı masa’ iddiası: Aday masadan çıkacak, masadaki diğer isimler ise...

AKP'nin eski anketçisi MAK Araştırma Şirketi’nin Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı bir radyo programında muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kulat, “Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı 6’lı masadan çıkacak. Masadaki diğer isimler de önümüzdeki yıl kabinede yer alacak” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı’nın önünde olduğunu belirten Kulat, muhalefet partilerinin henüz adayını açıklamayacağını söyleyerek, Cumhur ittifakı'nın yüzde 40, Millet ittifakı'nın oy oranının iste yüzde 45 olduğunu aktardı.

Mehmet Ali Kulat’ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"MASANIN, TEK İSİM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞACAKLARI KANAATİNDEYİM"

"Bugüne kadar 6’lı masanın bileşenleriyle görüştüm ve izlenimim cumhurbaşkanı adayının o masadan çıkacağı yönünde. Masanın, tek isim üzerinde yoğunlaşacakları kanaatindeyim. 6’lı masadaki 6 kişi de önümüzdeki kabinede göreceğiz. Karşımıza ya cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak çıkacaklar. 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçim takvimine muhalefetin itiraz edeceğini düşünüyorum. İktidarın TBMM’deki milletvekilleri sayısı erken seçim için yeterli olmuyor bunun için muhalefetin desteğine ihtiyaçları var. 14 Mayıs bir erken seçim sayılmaz. Bu konuda cumhurbaşkanı karar alabilir ama o zaman da aday olamaz. Seçimin halen Haziran ayında olacağını ihtimalini yüksek görüyorum.”