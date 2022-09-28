28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'den ‘Abdullah Gül’ çıkışı: İçine sindiriyorsa yolu açık olsun

AKP'den ‘Abdullah Gül’ çıkışı: İçine sindiriyorsa yolu açık olsun

AKP'li Mustafa Elitaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olacağına yönelik iddialara ilişkin, "İçine sindiriyorsa yolu açık olsun" dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 01:31
Takip Et

AKP'den ‘Abdullah Gül’ çıkışı: İçine sindiriyorsa yolu açık olsun

AKP'den ‘Abdullah Gül’ çıkışı: İçine sindiriyorsa yolu açık olsun
+
Aa
-

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde çıkan haberleri değerlendirdi.

İHA'nın aktardığı habere göre, Elitaş, "Hata değil, haksızlık yapıyor. 27 Nisan e-muhtırası Abdullah Bey ve Hanımefendiye karşıydı. Kendisine muhtıra verip 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyen adamların aday olmasını içine sindiriyorsa yolu açık olsun. 'Atatürk'ün makamına başörtüsü ile nasıl girecek' diyen birisine karşı muhtıra verildiyse, buna karşı 'asker demokratik hakkını kullanıyor' diyenlerle birlikte olup bunu içine sindiriyorsa yakışanı yapar. Herkes kendine yakışanı yapar. Onu aday göstermeye niyetlenenler, 27 Nisan e-muhtırasını yaptınız, 28 Şubat'ı yaptınız. O dönemde Abdullah Gül başbakan yardımcısıydı. Eşinin üniversite kaydını yaptırmadılar. Bunu içine sindiriyorsa yolu açık olsun. O zaman zihnimde müthiş bir soru işareti yapar" diye konuştu.

Elitaş, "28 Şubat'ı yapanlar, muhtırayı verenler, AK Parti'ye kapatma davası açanlar ve 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyenleri içlerine sindiriyorlarsa aday göstersinler. Bu ne biçim bir iş. Bir taraftan adamı Cumhurbaşkanı yaptırmamak için e-muhtıra veriyorlar, şimdi onu aday göstermeye çalışıyorlar. 6'lı masanın tek hedefi var. Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Başka hiçbir şeyleri yok" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
1
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
2
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
3
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
4
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
5
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
6
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Yüzde 11 daha fakirleşen Elon Musk yine de o listenin zirvesine oturdu
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
7
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿850 bin kişiyi elektriksiz bırakan kasırga
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿ IMF İngiltere'yi yakından izlemeye aldı
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Muğla’da korkutan deprem
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
﻿Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.