Ahmet Şık, Gökhan Zan’la görüşmesini anlattı: Spor yorumculuğu meselesini sorduk ‘istedim’ dedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını çektiği Gökhan Zan'a ilişkin süreci anlattı.

SZC TV yayınına konuk olan Şık, Zan ile ses kayıtlarına ilişkin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da açıkladı.

Şık özetle şunları söyledi:

“SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN SPONSORLUK VADETTİ”

"Dahlimiz yok ama, sürecin böyle gelişmesinde payımız var. O yüzden Hatay halkından samimiyetle şahsım ve partim adına özür diliyorum

12 Şubat'ta adaylığını açıkladık. Ben kendisiyle 10 Şubat'ta tanıştım. Dürüst olayım kendisini de sevdim...

7 Mart günü Antakya adayımız Ecevit Alkan bana 'Gökhan'ın başı belada olabilir farkında mısınız?’ diye sordu. Turgay Kocakaya'nın tweetinin fotoğrafını gösterdi. Aynı gün Gökhan'a sordum. 'Bana seçim çalışmaları için sponsorluk vadetti. Onunla ilgili birtakım konuşmalar yaptık. Ve fakat konuşmaları manipüle etmiş, kırpmış, deepfake yoluyla sahte bir kayıt üretmiş. Bana şantaj yapıyor’ dedi.

Gökhan Zan'dan bir para istendiği konusuna ben kaniyim açıkçası.

Gökhan o süreçte 'Benden gram şüpheniz varsa hemen adaylıktan çekilebilirim' dedi. Ben kendisine inandım. 'Kendinden şüphen var mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. ‘O zaman benim de yok' dedim.

“‘MAHKEMEDE BU KONUŞMALAR VESAİRE KONUŞULUR MU?’ DİYE SORDU”

‘Şantaj, tehdit, haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusunda bulunabiliriz’ dedik. Bunu kabul etti ancak ilginç bir şekilde Gökhan Zan bize şunu sordu, ‘Biz suç duyurusunda bulunduğumuzda mahkemede bu konuşmalar vesaire konuşulur mu?’ Biz ‘Tabii ki gelir’ deyince ‘O zaman sadece haberleşmenin gizliliğini ihlalden suç duyurusu yapalım’ yanıtını verdi. 9 Mart'ta suç duyurusunda bulunduk ama şantaj ve tehdit kısmını kendisi istemedi.

“LÜTFÜ SAVAŞ'A YAKIN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM ARACILAR GETİRDİ”

Daha sonra bana Lütfü Savaş'a yakın olduğunu düşündüğüm aracılar ses kaydını getirdi. 13 Mart gecesi 5 kişinin olduğu ortamda o kaydı dinledim. Telefondan dinledim. İnanmadım Gökhan'a ait olduğuna. Ertesi gün kulaklıkla defalarca dinledim. Ve maalesef Gökhan'a ait olduğunu anladım.

Durumu partiyle paylaştım. Gökhan'ı Hatay'a çağırdım. Ertesi gün 3 parti yetkilisiyle toplantı yaptık. Kaydı reddetti, ‘deepfake’ dedi. Ben de 'Kayıt gerçek, ancak kesilip biçildiğini' söyledim.

“SPOR YORUMCULUĞUNU ‘İSTEDİM’ DEDİ”

Spor yorumculuğu meselesini sorduk. 'Evet onu istedim' dedi. Futbol yorumculuğunun hakkı olduğuna inanarak söylüyor bunu. 'Siyasete girdim meslek kariyerimi yaktım. Bu benim hakkım. Tabii ki isteyeceğim' diyor. Bunu safça söylüyor. Nerede siyaset yaptığını, neyle mücadele ettiğini bile anlayamayan bir çizgiden söylüyor. Bunu duyunca ben çok şaşırdım.

“BURADA KİRLİ İLİŞKİLERE GİRMEYE ÇALIŞAN BİR İKİLİ VAR”

Adli bilişim ve siber güvenlik uzmanından rapor istedik kayıtla ilgili. 27 sayfalık rapor geldi. Sonuç bölümünden okuyorum: ‘Videonun kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu, herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında beklenmeyen değişiklik veya frekansta dalgalanmalar olmadığı, tespit edilmiştir’

Benim anladığım, burada kirli ilişkilere girmeye çalışan bir ikili var. Ve bunda başarısız olunmuş anladığım kadarıyla. Her taraf denenmiş, son kertede de para kazanmayı gözüne kestirmiş olan, diğer kişiye şantaj yapmaya başlamış. Ve iş buraya kadar gelmiş. İşin tam göbeğinde yer alan biri olarak söylüyorum; maalesef Gökhan Zan'ın iddia ettiği gibi değil ortadaki durum. Bunun için de çok üzgünüm.”