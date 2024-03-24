Gökhan Zan olayında yeni gelişme: Ses kayıtlarını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylığını geri çekme kararı aldığı Gökhan Zan ile onun adına AKP'li isimlerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmeyi kaydettiği öne sürülen Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ifadesini alınan Kocakaya, cezaevine gönderildi.

KUZENİ ARANIYOR

Öte yandan Kocakaya’nın suç ortağı olduğu ileri sürülen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.