Gökhan Zan olayında yeni gelişme: Ses kayıtlarını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı

Kaynak: Sözcü
Gökhan Zan olayında yeni gelişme: Ses kayıtlarını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı
TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada Turgay Kocakaya tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylığını geri çekme kararı aldığı Gökhan Zan ile onun adına AKP'li isimlerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmeyi kaydettiği öne sürülen Turgay Kocakaya, tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada ‘silahlı tehdit’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ suçundan ifadesini alınan Kocakaya, cezaevine gönderildi.

KUZENİ ARANIYOR

Öte yandan Kocakaya’nın suç ortağı olduğu ileri sürülen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.

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