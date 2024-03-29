TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü

Kaynak: Haber Merkezi
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "çekilmedim" mesajını vererek seçmenlerden oy istedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, adaylıktan çekilmediğini belirterek seçmenlerden oy istedi.

Zan yaptığı paylaşımda, ''Çekilmedim! resmi ve yasal olarak adayım. Gökhan Zan’a (kardeşinize, evladınıza) verdiğiniz her oy geçerlidir. Karanlığı Aydınlığa Kavuşturana Dek Hep Birlikteyiz! #OylarGökhanZan’a #OylarTipe #DeğişmekŞart'' ifadelerini kullandı.

Hataylı seçmenlere seslenen Gökhan Zan, ''Sevgili hemşehrilerim, sevgili Hataylılar; sahte kumpaslar, algılar ve kirli oyunlar başlarına yıkıldı. Resmi ve yasal olarak adayım, çekilmedim. 31 Mart yerel seçimlerinde; kardeşinize, evladınıza, Gökhan Zan'a sahip çıkmak için hepinizi sandığa bekliyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 32. sırada yer alan TİP logosuna evet mührünü vurarak verdiğiniz her oy geçerlidir. Karanlığı aydınlığa kavuşturana dek hep birlikteyiz! Sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermişti, ancak daha sonra Gökhan Zan'ın AKP'li yöneticilerden rüşvet istediği iddialarıyla bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Çıkan iddialar sonrası TİP Zan'ın adaylıktan çekilmesini istemişti.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, ses kayıtlarının gerçek olduğunu ifade eden bir teknik rapor sonrası Zan'a geri çekilme çağrısı yaptıklarını söyledi. Şık, Zan'ın kendisine TRT'de spor yorumculuğu için pazarlık yaptığını da iddia etti. Gökhan Zan ise söz konusu ses kayıtları için kumpas ve şantaj iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ve TİP'in çekilme isteğine rağmen adaylığını sürdüreceğini ifade etti.

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