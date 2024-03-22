Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Adaylık talep etti, 'Lütfü abiyle çok iyi geçinirim' dedi

Kaynak: SZC TV
Özgür Özel’den ‘Gökhan Zan’ açıklaması: Adaylık talep etti, 'Lütfü abiyle çok iyi geçinirim' dedi
CHP lideri Özgür Özel, TİP’in adaylığını çekme kararı aldığı Gökhan Zan'ın, CHP’den adaylık talebinde bulunduğunu ve "Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim" dediğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayın konuğu olduğu SZC TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, TİP’in Hatay’da adaylığını çekme kararı aldığı ve kendisine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları ortaya çıkan Gökhan Zan'ın, CHP’den adaylık talebinde bulunduğunu söyledi.

Özel’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“BEN LÜTFÜ ABİYLE ÇOK İYİ GEÇİNİRİM”

“O süreçte TİP'in adaylaştırdığı arkadaş; önce İYİ Partiliydi. Sonra bize geldi önce Büyükşehir, olmazsa Defne, o da olmazsa Arsuz talebinde bulundu. 'Ben Lütfü abiyle çok iyi geçinirim' dedi.

Sonrasında 6 Şubat'ta protestoları organize etti. Ben gözlerimle gördüm bunu. Bir grubu almış, acayip bir hal içerisindeydi. Ben sonradan sonradan ne olduğunu anladım ve ‘bir insan neden bu hale gelsin’ dedim.

“ZATEN 'ONU BİR DE HATAYLILARA SORUN' DİYORLARDI”

Mesela canın çok yanar yaparsın, anlarsın bunu ama deprem felaketinin birinci yıl dönümü, AK Partili bakan alanda protesto ediliyor (ki ben onu da ayıpsadım), çok haklı şekilde insanlar isyan ediyorlar ama orada insanları bizim peşimize yönlendirmesi, Ekrem İmamoğlu'nun peşine Lütfü Savaş'ın peşine yönlendirmesi...

Zaten diyorlardı siz onu bir de Hataylılara sorun. Sonradan sonradan ortaya çıktı.”

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