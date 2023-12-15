Görevden alınan Ahmet Zeki Üçok Meral Akşener'le yaptığı konuşmanın detaylarını açıkladı

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, görevden alınmasının nedenini açıkladı. Üçok'a göre gerekçe, sosyal medya paylaşımı.

Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez ifade etti. Üçok, Akşener'in kendisine "Talimatı ben verdim. Bir tweet atmışsın. O tweet partide sorun yarattı. Herkes beni aradı" dediğini belirtti.

Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e konuşan Ahmet Zeki Üçok, sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden alındığını söyledi. Ayrıca Üçok, partiden istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Üçok, kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp mesajı aldığını, görevden alındığını bu şekilde öğrendiğini ifade etti.

Üçok yaptığı açıklamada şu detayları belirti:

"Önceki akşam bende kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp mesajı geldi. ‘Tüzüğün 48 ya da 50’nci maddesine göre görevinizden el çektirildiniz. İmza Meral Akşener.’ Evet... Genel Başkan Meral Akşener imzalı ve görevimden alındığım yazılıydı. Sonrasında Meral Hanım’ı aradım o da doğruladı. Kendisine ‘Böyle bir yazı aldım. Neden?’ diye sorduğumda bana yanıtı şu oldu: ‘Evet talimatı ben verdim. Bir tweet atmışsın. O tweet partide sorun yarattı. Herkes beni aradı.’

Ben de dedim ki: ‘Sizi destekleyen bir paylaşımdı o. Kürşad Bey beni aradı ‘Partiden ayrılacakmışsınız gibi anlaşılıyor. Bunu değiştirir misiniz?’ dedi, ben de ekleme yaptım.’

'BENİM BÖYLE BİR YAZIDAN HABERİM YOK'

Meral Hanım şöyle devam etti: ‘Ama değiştirmeden önce bu parti gibi cümleler kurmuşsunuz.’ Ben de arkasından ‘Bir rahatsızlık yaratıyorsam isterseniz partiden ayrılabilirim’ cümlesini kurdum. Sayın Genel Başkan şu cümleleri kurdu: ‘Çalışmalarınızı beğeniyorum. Sizi korumak istiyorum. 31 Mart’a kadar dik durmalıyız. Ben karar alıyorum İstanbul’da başka uygulanıyor. Parti içine çeki düzen vermeliyiz. Sinirlendiyseniz takdir sizin, ayrılabilirsiniz.’ Sonrasında partiden gelen yazıya bir daha bakayım dedim yazı yok ve WhatsApp mesajı silinmiş. Numarayı aradım. ‘Neden gönderdiniz, neden sildiniz?’ dedim. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz’ı aradım yanıt vermedi. Dün sabah gazeteci Hilal Köylü aradı ve görevden alındığımı duyduğunu söyledi. Sonra Ayfer Hanım aradı: ‘Benim böyle bir yazıdan haberim yok.’ Ben de ‘Ben genel başkan yardımcısıyım usulü böyle olmamalıydı’ diye konuştum. Bir kez daha Ayfer Yılmaz’ı aradım tekrar ve gazetecilerin aradığını söyledim bana ‘Yarım saat, bir saat müsaade verin bana bilgi vereceğim’ dedi.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, dün 13.40 civarı Üçok'un görevden alındığını resmi olarak bildirdi.

Üçok'un “Ben şaşkınlık içindeyim” dediği belirtiliyor. Üçok partiden istifa etmeyeceği belirtiliyor.