Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazate’de yayımlandı.

Yönetmelik, taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının ve yapı sistemlerinin kullanım alanlarına uygun olarak, yeterli bir güvenlikle tasarımına ve yapımına ilişkin yöntem, kural ve koşullara dair usul ve esasları düzenliyor.

Taşıyıcı ahşap yapı elemanlarından müteşekkil veya farklı yapı sistemleri ile taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının beraber kullanıldığı bina türü yapıları içeren yönetmelik, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Bu yönetmelikle, yapısal tasarım için temel ilkeler, malzeme özellikleri, deprem hesapları, dayanım, yangın ve yalıtıma göre tasarım esasları düzenlendi.

Bu kapsamda deprem bölgelerinde yapılacak ahşap taşıyıcı bulunduran karma binaların tasarımında bu esaslarda yer alan kural ve koşullara ilave olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kuralları da yerine getirilmesi gerekiyor.

Ahşap binalarda yönetmelikte belirtilen kalitede, özellikte ve sertifikalı malzeme kullanılması şartı bulunması gerekiyor.

Bu yapılarda bacalar ve tesisat boruları dış duvarların üzerinde yer almayacak, eğer tesisatın dış duvarlarının üzerine yerleştirilmesi gerekirse yalıtım tedbirleri bulunması gerekiyor.