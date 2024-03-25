Dolar seçim haftasına nasıl başladı?

Kaynak: AA
Dolar seçim haftasına nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 TL’den, euro 34,6930 TL’den haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,0720 TL’den alınan dolar, 32,0740 TL’den satılıyor. 34,6910 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 34,6930 TL oldu.

Geçtiğimiz hafta doların satış fiyatı 32,0130 TL, euronun satış fiyatı ise 34,6330 TL olmuştu.

Bu hafta yurtiçinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Seçime günler kala piyasada yüksek volatilite yaşanıyor. Seçimlerin yapılacağı haftaya 32,00 TL bandının üzerinde başlayan kurun seçim gününe kadar göreceği seviye herkes tarafından merakla bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz artırması sonrasında 32,00 TL’nin altına gerileyen Dolar/TL kuru yeni haftada 32,00 TL’nin üzerinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri sürpriz şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltesinin ardından anlık olarak 31,87 seviyesine kadar çözülen kur, bu seviyelerden yeniden yükselişe geçti.

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