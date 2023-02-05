Aile Bakanlığı yoksulluğu itiraf etti? Hani ekonomi şaha kalkmıştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı performans programında Türkiye’de yoksulluğun geldiği durum ortaya çıktı. Buna göre, Bakanlık, yoksullukla mücadele kapsamında yapılan sosyal yardımlar için 2022 yılında toplam 52 milyar 755 milyon liralık harcama yaptı.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE HANE ELEKTRİK YARDIMI ALDI

2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanırken, 2020'de bu sayı 1 milyon 659 bin 448 haneye çıktı. Bakanlık 2021 yılında 1 milyon 801 bin 835 kişiye elektrik yardımında bulundu. 2022 yılında ise elektrik desteği alan hane sayısı ise 1 milyon 836 bin 495'e çıktı.

2023’TE 2 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bakanlığın açıkladığı verilere göre elektrik desteği alması beklenen hane sayısında 2023’te artış bekleniyor. Bakanlığın tahminlerine göre, 2023 yılında 1 milyon 944 bin 524 hanenin elektrik desteğinden faydalanacağı öngörüldü. Bu rakamın 2024’te 2 milyon 52 bin 553 kişi, 2025'te ise 2 milyon 155 bin 181 kişi olacağı tahmin ediliyor.

Elektrik desteği için 2021'de 1 milyar 518 milyon 798 bin TL ödenirken, 2022'de 3 milyar 797 milyon 647 bin TL elektrik yardımında bulunuldu. 2023 yılında ise 4 milyar 827 milyon 180 bin TL kaynak ayrıldı.

SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN SAYISI DA ARTTI

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre sosyal yardımlara muhtaç çocuk sayısı da arttı.

2020 yılında 129 bin 422, 2021 yılında 141 bin 275 olan aile yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 2022'de 145 bine ulaştı. 2023 tahmini ise 150 bin olarak öngörüldü. Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşlar için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi. GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı 2023'de 7 milyon 879 bin 277 oldu.

AÇLIK SINIRI, CEBE GİRMEYEN ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre asgari ücret açlık sınırını geçti. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 864 lira olarak belirlendi.

Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 28 bin 874 lira olarak belirlendi.