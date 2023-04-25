Aile dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ay Yapım’ın Show TV ekranlarında her hafta seyirciyi ekrana kilitleyen dizisi Aile'nin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Bugüne kadar yer aldığı tüm projelerde başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan usta oyuncu Musa Uzunlar önümüzdeki haftalarda Aile'nin kadrosunda yerini alacak.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in kadrosunda yer aldığı ‘Aile’de hikaye giderek derinleşiyor.

Diziye önümüzdeki bölümlerde İlyas karakteri olarak girecek olan Musa Uzunlar'ın hikayenin gidişatına nasıl yön vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

