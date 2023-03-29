Aile dizisi Türkiye ve dünya listelerinde trend oldu

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bugüne her hafta çok konuşulan dizi, dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Sosyal medyada ise hem dünya hem Türkiye listelerinde trendlerde yerini aldı.

Hikâyesi giderek merak uyandıran ‘Aile’, dün akşam ekrana gelen soluksuz bırakan dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. AB’de 9.15 izlenme oranı (rating) 22.64 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 8.87 izlenme oranı (rating) 20.15 izlenme payı (share), Total’de ise 5.82 izlenme oranı (rating) 13.82 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride de Salı akşamı en çok izlenen dizi oldu.

Çarpıcı hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan ‘Aile’, dün akşamki bölümüyle sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 8 saat 20 dakika, dünya listesinde ise yaklaşık 1 saat boyunca TT listesinde yer aldı.