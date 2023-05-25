Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma

Suudi Arabistan birkaç senedir zorunlu “Saudi Visa Bio” uygulamasına geçti.

Geçti geçmesine ama bir kargaşayı da beraberinde getirdi bu uygulama.

Sistem üç adımdan oluşuyor: pasaport okutma, yüz taraması ve 10 parmak izi.

Riyad yönetimi bu uygulamasında kendisi açısından haklı, “kaçaklar falan ülkeme girmesin” diye düşünüyorlar kuşkusuz!

Ancak aynı sistemle milyonlarca insanın kişisel bilgileri de Riyad yönetiminde toplanmış oluyor!

Uygulama parmak izi okunamayan vatandaşlara da zorluklar çıkarıyor!

Buna da bir çözüm bulmuş Riyad yönetimi!

Diyorlar ki parmak izi okunamayan hacı adayları, “parmak izi okunamıyor” sağlık raporunu sisteme yükleyerek bu zorluğu aşabilir.

Film de tam olarak burada başlıyor işte!

Türkiye’de müftülükler “hacı adaylarına bu hususta kolaylık sağlanmasına” yönelik talepte bulunuyor.

Buna istinaden İl Sağlık Müdürlükleri de İl genelindeki hastanelere ve Aile Hekimlerine müftülüğün talebi doğrultusunda “parmak izi raporu” verilmesi yönünde talimat veriyor.

Aile hekimleri ise bu duruma isyan ediyor.

Aile Hekimleri diyor ki, “mevzuatımızda olmayan bir raporu vermemiz bizden istenemez”

Kaldı ki bu rapor verilecekse bu raporun yetkisi Adli Tıp Uzmanlarındadır.

Kısacası müftülüğün talebi ve il sağlık müdürlüklerinin bu talebi aile hekimlerine göre, hukuksuz!

Aile hekimleri ayrıca çok önemli bir konuya dikkat çekiyor!

İnsan kaçakçılığı!

Hacca gitmek bahanesiyle yurt dışına kaçacak olanlara bu uygulama kapı aralıyor.

Şöyle düşünelim;

Sahte pasaport düzenleyip Hacca gitme bahanesiyle yurt dışına kaçacak bir kişi, Suudi Arabistan’ın uygulamasına takılıyor bu sistemde!

Peki, bu kişi parmak izini asitle vs. bir madde ile sildi. Daha sonra da bu şekilde uyduruk bir sağlık raporu ile parmak izi kontrolünden kaçabilecek!

Hac bahanesiyle Arabistan'a kaçan şahıs, hoppp oradan başka yere rahatlıkla geçecek!

Hekimler şunu soruyor hangi kanun ve yönetmelikle "parmak izi okunamıyor" adı altında hekim raporu istisnası getirildi?

Büyük bir skandala neden olabilecek bu uygulamanın çözümü aslında basit.

Hacca gidecek insanların da mağdur edilmemesi adına bu raporların sadece adli tıp kurumları tarafından verilmesi şart gibi gözüküyor!

Peki Sağlık Bakanlığı bu duruma ne diyecek?