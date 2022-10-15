Bartın’da anne göçük altındaki oğluna böyle seslendi: Beni bırakma yavrum. Anaların, çocukların, eşlerin yürekleri yangın yeri

Bartın Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28’e ulaştığını duyururken, 15 işçinin yer altında olduğu açıklandı.

İşçilerin aileleri, yakınları ve iş arkadaşlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Patlama bölgesinde bir anne göçük altındaki oğluna seslendi.

İşçilerin aileleri, yakınları ve iş arkadaşlarının endişeli bekleyişi sürüyor. Patlama bölgesinde bir anne göçük altındaki oğluna seslendi.

Sinir krizi geçiren anne oğluna, “Beni bırakma yavrum” diyerek seslendiği görüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada hayatını kaybeden madencilerin isimlerini açıklayarak, şöyle konuştu:

Şehit olan kardeşlerimiz; Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayp Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet. Şehitlerimize cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Ailelerine sabır diliyoruz.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Koca, paylaşımında, "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

BAKAN DÖNMEZ: BİR GALERİDE YANGIN DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, ilk değerlendirmelere göre patlama anında basınç ve sıcaklıkla bazı madencilerin olay anında hayatını kaybettiğini belirterek, “Bir galeride patlama nedeniyle yangın oluşmuş, ekiplerimiz o bölgeyle ilgileniyor. O yüzden biraz daha sabırla beklemek zorundayız.” dedi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapıldı:

"Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir."