Koruyucu aile adaylar� e-Devlet �zerinden ba�vurabiliyor

Aile ve yak�nlar�na ula��lamayan �ocuklar�n ilk olarak Bakanl��a ba�l� kurulu�lara al�nd��� ifade edilen a��klamada, �ocuklar�n g�venli �ekilde bak�mlar�n�n sa�land��� ve ailelerine ula�ma �al��malar�n�n yap�ld��� belirtildi. A��klamada, �unlar kaydedildi:

"Deprem b�lgesinde korunma ve bak�m ihtiyac� tespit edilen �ocuklar�n durumlar� meslek elemanlar�m�z taraf�ndan titizlikle de�erlendirilmekte, s�rada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlar�na yerle�tirme i�lemleri s�rd�r�lmektedir.

Yeni ba�vuruda bulunacak koruyucu aile adaylar�m�z e-Devlet �zerinden veya deprem b�lgesinin d���nda ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il m�d�rl�klerimize �ahsen ba�vurabilirler.

Vatanda�lar�m�za �ocuklar�m�z i�in koruyucu aile olma talepleri konusunda g�stermi� olduklar� hassasiyet nedeniyle te�ekk�r ederiz." (AA)