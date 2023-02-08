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Deprem sonrasında evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra eve girilir mi?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde hissedilen depremlerin ardından evini terk eden vatandaşlar soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor. Depremin ardından hasar görmeyen evlere ne zaman girilebilir merak ediliyor. Peki, deprem sonrasında evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra eve girilir mi?

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:32
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Deprem sonrasında evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra eve girilir mi?

Deprem sonrasında evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra eve girilir mi?
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Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından artçı depremler hala sürerken vatandaşlar deprem nedeniyle evlerini terk etmiş durumda. Uzmanlar artçı depremler sürerken vatandaşların evlere girilmemesi konusunda uyarıyor. Peki,

Deprem sonrasında evlere ne zaman girilmeli? Depremden sonra eve girilir mi?

DEPREM SONRASI EVLERE NE ZAMAN GİRİLMELİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy evlere girilmemesi konusunda uyararak, "Hasarsız gibi görünen binalarda taşıyıcı sistemlerde sıkıntı varsa çökme riski var. Yani pencerelerde sıkıntı yok, bina sağlam kaldı diyerek içeri girmemek lazım. Tüm binaları potansiyel olarak riskli kabul etmemiz lazım." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD depremden sonra yapılması gerekenleri açıkladı. Buna göre deprem olduktan sonra eğer kapalı alandaysanız,

-Önce kendi emniyetinizden emin olun.

-Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

-Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

-Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

-Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

-Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

-Cadde ve sokaklarıacil yardım araçları için boş bırakın.

DEPREMDEN SONRA EVE GİRİLİR Mİ?

Her büyük depremlerinden ardından artçı depremler olma olasılığı çok yüksektir. Büyük depremlerin ardından artçı deprem binalarda daha fazla tahribata yol açmaktadır. Bu nedenle deprem artçıları bitene kadar evlere girilmemesi gerekiyor.

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sayim demir
8.02.2023 17:51
Artçı depremler devam ederken evlere girilmemeli.  
 
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