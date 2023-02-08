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AKP’li Melikgazi belediyesinden deprem bölgesine mobil mescit

Kayseri’de AKP’li Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri ile birlikte seyyar mescit yolladıklarını söyledi. Kayseri'den depremzedelere mobil mescit gönderilmesi görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:50
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AKP’li Melikgazi belediyesinden deprem bölgesine mobil mescit

AKP’li Melikgazi belediyesinden deprem bölgesine mobil mescit
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Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin ardından 10 ilde enkaz altında kalanlara yardım etmek isteyen vatandaşlar ve belediyeler dört bir yandan yardım için koşuşturuyor.

MOBİL MESCİT GÖNDERİLDİ

AKP’li Melikgazi Belediyesi'nin ihtiyaç malzemeleri  yanında deprem bölgesine mobil mescit gönderilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Melikgazi Belediyesi olarak depremzedelere ve deprem bölgesine yardım için hazır olduklarını söyleyen belediye başkanı Palancıoğlu; “Belediye olarak 1 mazot tankeri, 2 kamyonet, 1 adet vinç, 4 iş makinası, 4 TIR, 1 seyyar WC, 1 seyyar mescit, depremzede vatandaşlarımız için temel ihtiyaçları gönderiyoruz. “dedi…

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyaya yansıyan mobil görüntüsüne ise farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar gönderime destek verirken bazı vatandaşlar da eleştirdi.

İşte o mescit ve gelen yorumlar:

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İL
8.02.2023 18:04
Vatandaş tuvalet bulamıyor, bunlara ne diyeyim.  
 
İnançlı vatandaş
8.02.2023 17:56
Herşey tam eksik olan mescitti dusunceli bir davranış tebrikler. Deprem bölgesindekilerle direk dalga geçmek olmaz zaten. kepceleri bekletip....  
 
Sakin vatandaş
8.02.2023 17:53
Mescit de bir ihtiyaçtır. Maddi manevî yıkılmış depremzede vatandaşlarımızın, hayatını kaybedenler için dua ve 5 vakit namazı için yerinde bir fikir. Bu gazete bunu niye eleştiriyor ki?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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