AKP’li Melikgazi belediyesinden deprem bölgesine mobil mescit

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin ardından 10 ilde enkaz altında kalanlara yardım etmek isteyen vatandaşlar ve belediyeler dört bir yandan yardım için koşuşturuyor.

MOBİL MESCİT GÖNDERİLDİ

AKP’li Melikgazi Belediyesi'nin ihtiyaç malzemeleri yanında deprem bölgesine mobil mescit gönderilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Melikgazi Belediyesi olarak depremzedelere ve deprem bölgesine yardım için hazır olduklarını söyleyen belediye başkanı Palancıoğlu; “Belediye olarak 1 mazot tankeri, 2 kamyonet, 1 adet vinç, 4 iş makinası, 4 TIR, 1 seyyar WC, 1 seyyar mescit, depremzede vatandaşlarımız için temel ihtiyaçları gönderiyoruz. “dedi…

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyaya yansıyan mobil görüntüsüne ise farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar gönderime destek verirken bazı vatandaşlar da eleştirdi.

İşte o mescit ve gelen yorumlar: